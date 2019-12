zelf-polis-tijdelijk-uit-onze-vergelijker

Nieuws|De rechtsbijstandverzekering van Zelf wordt tijdelijk niet meer aangeboden via vergelijkingssites, waaronder die van de Consumentenbond. Je kunt de polis nog wel afsluiten via website van de verzekeraar zelf.

‘De schadelast is voor onze rechtsbijstandverzekering hoog. Omdat het grootste deel van de verkopen via vergelijkingssites binnenkomt, zijn we tijdelijk gestopt met het aanbieden via dit kanaal zodat we kunnen sleutelen aan ons product’, zo wordt de maatregel verklaard door eigenaar Vivat Verzekeringen, sinds begin 2015 onderdeel van het Chinese concern Anbang.

‘Gunstige uitschieter’

De rechtsbijstandpolis van Zelf kreeg in de jongste test van de Consumentenbond een 7,6. De Geldgids schreef in juni: ‘Gunstige uitschieter is Zelf, dat voor nog geen €160 per jaar een zeer degelijke dekking biedt.’ De verwachting is dat het (herziene) Zelf-product in december terugkeert in onze vergelijker.

