Autohuur-gedoe

Het lijkt wel of de autoverhuurders het maar niet willen leren. Het aantal klachten op Klachtenkompas.nl en bij onze klantenservice blijft stijgen. En dat terwijl de grote autoverhuurders in 2015 beterschap beloofden aan de Europese Commissie. Lees gratis het artikel over autohuur-gedoe (pdf)

Ga naar Reisgidsplus.nl