Ontdek de mooiste fietsroutes

Route 1 - Salland

Rondje Deventer - 45 km

Deze route voert door de ruime omgeving van Deventer. Je komt onvermijdelijk langs bedrijventerreinen en hoogspanningsmasten, maar gelukkig maakt de rest van de route dat meer dan goed. Verder fiets je haast louter door het groen en een enkel dorp. De routemakers hebben overduidelijk hun best gedaan mooie paadjes te vinden en met succes!

Het Toeristisch Overstappunt (TOP) aan de Brink in Bathmen is een goed startpunt. Afwisselend, met veel draaien en keren, gaat het door bos en langs weilanden en boerderijen. Favoriet zijn de trajecten met bruggetjes en stuwen langs het water van het Overijssels Kanaal, waar de natuur zijn rechten hernomen heeft en dat nog amper te onderscheiden is van de Schipbeek. Landgoed Nieuw Rande is een must: vanaf de route zie je het gele landhuis, nu een hotel, met een vijver op de voorgrond en een onweerstaanbaar terras. Vandaar kom je langs de IJssel Deventer binnen. Tot onze verrassing gaat de route dwars door de autovrije straten van het historische centrum, en rijd je langs de terrasjes van het Kerkhof bij de Lebuinuskerk, en de Brink met de Waag. Het gedeelte tussen Deventer en Bathmen, achtereenvolgens over de Waterdijk, door het Epserbos, over de Oxersteeg en langs de Schipbeek, is het fraaie slotakkoord.

Over de route:

Soort weg: smalle landbouwwegen en fietspaden

Landschap: weiland, bos, vaarten, uiterwaarden en stad

Cafés: in Bathmen, Lettele, Diepenveen en Deventer

Bewegwijzering: fietsknooppunten en aparte routebordjes

Bekijk de fietsroute Salland op de kaart (pdf).

Route 2 - Meinweg

Fietsroute Klein Geluk - 65 km

Met de huurfiets van Boshotel Vlodrop starten we bij punt 56. Binnen een kilometer zijn we in Duitsland, waar de knooppunten rood-wit zijn. De bewegwijzering is bijna net zo goed, al staat er weleens een ná een afslag. Na het eerste knooppunt gaat het meteen het bos in met een lange, soms steile klim en over rechte paden. Na een snelle afdaling voert de route door het saaie Wassenberg, en door open land langs de weg naar Effeld, de enige plaats waar iets te beleven is.

Terug in Nederland wordt het landschap aantrekkelijk: de weg kronkelt tussen akkers, weilanden, boerderijtjes en voert door dorpen. Ook steek je een paar keer de snelstromende Roer over. Na het niet onaardige Vlodrop gaat het over kronkelende weggetjes, omzoomd door bomen, langs de mooie Limburgse boerderij De Moorsel en plaatsjes als Paarlo en Holst, waarvan alleen de naam en de rust je even bijblijven. Vlak voor Sint Odiliënberg gaan we richting Linne over een fraai fietspad langs de bosrand, onverharde paden langs boomgaarden en nog meer grote boerderijen. Lunchen lukt niet echt in Sint Odiliënberg: bij Café Smeets moeten we het doen met een (overigens lekkere) tosti. Naar Herkenbosch slingert de weg langs de Roer, en tussen de landerijen zie je al van ver de Prins Bernhard-molen. Herkenbosch kenden we al, dus fietsen we door om te eindigen met misschien wel het leukste stuk: dwars door het bos, met veel draaien en licht op en af. Tip: ruil het Duitse traject in voor dat in het park.

Over de route

Soort weg: verharde weggetjes en fietspaden, deels onverharde paden

Landschap: bos, akkers, weilanden, boomgaarden, boerderijen, dorpen

Cafés: in de dorpen, De Boshut, De Meuleberg

Bewegwijzering: fietsknooppunten (rood-geel)

Bekijk de fietsroute Meinweg op de kaart (pdf).

Route 3 - Ravenstein en omgeving

Langs de Maas - 40 of 55 km

Eerst volgen we de wandelroute, maar dan wel over de dijk. ’s Ochtends is het rustig, maar het kan flink druk worden met verkeer. Rechts zicht op de uiterwaarden en de Maas, links op mooi gerestaureerde dijkwoningen. Na 10 kilometer doemt het stadje Megen op, ook wel ‘Assisi aan de Maas’ genoemd. Daarna slingert de dijk verder langs Macharen en Ooijen. Vooral het stuk rond Ooijen is mooi, met zijn smalle kronkelweg. Het kasteel van Ooijen doet tegenwoordig onder meer dienst als trouwlocatie. Tussen Ooijen en Lithoijen wordt de Hemelrijkse Waard, een afgesneden meander, ontwikkeld tot natuurgebied. Lith blijkt minder mooi te zijn dan veel andere dorpjes langs de Maas, maar heeft een fijn terras. Met het pontje steken we de rivier over en via enkele dorpjes gaat het terug oostwaarts. We nemen nog eens een pontje, deze keer om bij waterrecreatiegebied De Gouden Ham over een landtong naar Appeltern te kunnen fietsen. Je kunt ook om het water heen fietsen. Het is hier druk met watersporters, kampeerders en andere recreanten. Wie tijd heeft kan De Tuinen van Appeltern bezoeken. Deze kant van de Maas vonden we minder mooi dan de zuidelijke. De route is in te korten door bij Oijen naar de overkant te varen.

Over de route

Soort weg: asfaltwegen over de dijk

Landschap: akkers en weilanden, uiterwaarden, dorpen en stadjes

Cafés: in de dorpen

Bewegwijzering: fietsknooppunten

Bekijk de fietsroute Ravenstein (route 2) op de kaart (pdf).

