Update:

Per augustus 2014 is het tarief gewijzigd van 20% naar 25%. De naam van de Arag Flight Claim Service is in december 2015 gewijzigd naar Flight Claim.

Onze bevindingen

We onderzochten de gebruiksvriendelijkheid van de Flight Claim en vergeleken de prijs met andere aanbieders. Ons oordeel is positief. De service is een handig en gratis hulpmiddel bij het claimen van een vergoeding voor een vertraagde vliegreis.

Gebruik

De Flight Claim is gemakkelijk te gebruiken. Je vult online, per sms of via de telefoon het vluchtnummer in. Vervolgens ontvang je binnen 24 uur na de landing bericht over een eventuele compensatie en het bedrag dat kan worden geclaimd. Reeds gemaakte vluchten kunnen tot twee jaar terug alsnog worden ingevoerd.

Gedupeerde reizigers kunnen na berekening van het compensatiebedrag zelf een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij voor de geleden schade. Als je dit te lastig vindt of te tijdrovend, kun je er ook voor kiezen het klachtenproces af te laten handelen door Arag.

Kosten

Aan de dienst zelf (de informatie) zijn geen kosten verbonden. Arag rekent bij een succesvolle claim 20% van het ontvangen bedrag aan kosten, eventueel vermeerderd met extra kosten. Wie een rechtsbijstandsverzekering (Consument & wonen) heeft lopen bij Arag, betaalt overigens niets.

Claimservice Kosten FCS 25% Aviaclaim 22% Ticketclaim 25% EUClaim 27% + €25

Conclusie

De Flight Claim is gratis en op meerdere manieren te gebruiken. De werking is eenvoudig. Handig is dat je toekomstige vluchten al kunt invoeren.

Je kunt zelf beslissen of je op basis van de informatie van Arag zelf een claim indient bij een luchtvaartmaatschappij of dat Arag de behandeling voor haar rekening neemt. Als je ergens anders al een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kun je het beste eerst bij je eigen verzekeraar informeren of de claim onder de dekking valt.

Wat is Flight Claim?

Wie vertraging oploopt bij zijn vlucht, kan recht hebben op compensatie. Volgens rechtsbijstandsverzekeraar Arag laten reizigers jaarlijks zo'n 600 miljoen euro aan claims liggen. De verzekeraar ontwikkelde een service waarmee je kunt nagaan of je recht hebt op vergoeding.

Hoe werkt het?

Arag biedt deze service via de site https://flightclaim.com, via een sms-service en via speciale apps voor smartphones. Je geeft je vluchtgegevens door en ziet binnen 24 uur na landing van de vlucht of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Wanneer te gebruiken?

Bij meer dan drie uur vertraging heb je dankzij de Europese Unie recht op een schadevergoeding als je vliegt binnen de EU, vanuit de EU, of vliegt naar een EU-land met een Europese luchtvaartmaatschappij. Niet iedereen weet dat, en nog minder mensen gaan daar achteraan. Jaarlijks hebben gemiddeld 1,2 miljoen reizigers te maken met een annulering of een vertraging van de vlucht van meer dan drie uur. Slechts 19% probeert compensatie te krijgen.

De regeling

Bij een vlucht over minder dan 1500 kilometer met een vertraging van twee uur of meer heb je recht op eten en drinken en eventueel een hotelovernachting met vervoer van en naar het vliegveld en twee telefoongesprekken, telexberichten, faxberichten of e-mails.

Kom je door de vertraging of annulering drie of meer uren later op de eindbestemming aan dan heb je naast eten, drinken e.d. tevens recht op een vergoeding. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van de afstand en loopt uiteen van €250 tot €600.

Vanaf een vertraging van meer dan vijf uur of bij een annulering kun je ervoor kiezen om niet meer te gaan. Je krijgt dan, naast het compensatiebedrag, het geld van je vliegticket terug.

Als de luchtvaartmaatschappij niets kan doen aan de vertraging, bijvoorbeeld als gevolg van een orkaan of vulkaanuitbarsting, is er sprake van overmacht en hoeft er geen vergoeding te worden betaald. Wel houd je het recht op verzorging en eventueel vervoer en een hotelovernachting.

Onderzoek

We onderzochten de gebruiksvriendelijkheid van de Flight Claim en vergeleken de prijs met andere aanbieders. Lees meer over de voor- en nadelen van de Flight Claim.