Corona-reisvoucher vervalt: wat nu?

Vanaf half maart verlopen de eerste corona-reisvouchers. Heb je een ongebruikte reisvoucher die bijna verloopt? Houd de vervaldatum goed in de gaten. Hoor je niets van de reisorganisatie? Neem dan zelf actie.

Geldigheid corona-reisvoucher

Sinds maart 2020 konden vele reizen niet doorgaan door het coronavirus. Kon je pakketreis niet doorgaan, dan werd vaak een reisvoucher aangeboden. Met deze voucher kun je een nieuwe reis boeken.

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft diverse voorwaarden aan deze vouchers gesteld. Waaronder een redelijke geldigheidsduur, zoals 12 maanden. Dat betekent dat vanaf half maart dit jaar de eerste reisvouchers verlopen.

Uitbetalen reisvouchers

Reisorganisaties moeten (deels) ongebruikte vouchers binnen een jaar uitbetalen aan reizigers. In principe nemen reisorganisaties contact met je op voordat de voucher verloopt. Het initiatief tot uitbetalen ligt dus bij de reisorganisatie. Je hoeft niet zelf te vragen om een uitbetaling.

Het boeken van een nieuwe reis, zal de voorkeur hebben van de reisorganisaties. Je krijgt dan ook waarschijnlijk de vraag of je een nieuwe reis wilt boeken. Óf dat je je geld terug wilt. Aan jou de keuze.

Reisvoucher vervalt bijna

Als je reisvoucher bijna vervalt heb je 2 opties. Je kunt alsnog een nieuwe reis boeken of je geld terug ontvangen.

1. Nieuwe reis boeken

Rijksoverheid roept op dit moment iedereen op om niet naar het buitenland te reizen. Boek je een reis voor halverwege dit jaar of later? Dan blijft de vraag of je reis door kan gaan. Wordt je nieuw geboekte reis geannuleerd door de reisorganisatie, dan heb je recht op je geld terug.

De reisorganisatie moet de reissom binnen 14 dagen terugbetalen. Gaat een reisorganisatie failliet? Dan kun je aanspraak maken op het garantiefonds waar de organisatie is aangesloten. Voor de meeste reisorganisaties is dat bij de SGR.

Wil je een nieuwe reis boeken? Let dan op het volgende.

2. Geld terug

Wil je geen nieuwe reis boeken van de voucher? Dan ligt de bal bij de reisorganisatie. Tóch is het goed om zelf alert te blijven. Kies je voor het boeken van een nieuwe reis? Boek dan optijd je reis. We zetten op een rij waar je op kunt letten.

Het Voucherfonds

Veel reisorganisaties wachten met uitbetalen tot het einde van de geldigheidsduur van de coronavouchers. Met een tekort aan geld als reden. De ANVR, SGR en de overheid zetten daarom samen een Voucherfonds op. Daar kunnen reisorganisaties geld lenen om de vouchers met SGR-dekking toch mee uit te betalen.

Het Voucherfonds is nog geen feit. De onderhandelingen met de overheid lopen nog. Zodra de Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven kunnen de eerste betalingen worden gedaan. De voorzitter van de ANVR hoopt dat dat half maart zal zijn.