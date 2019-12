Eerste indruk|‘Eis een betere reis’ is de slogan van EIS’R, een nieuwe online service. EIS’R - een dienst van Reiscreaties - checkt of de reis goedkoper, beter of leuker kan. Kosteloos kun je een second opinion aanvragen voor je vakantieplan. Wij zijn benieuwd en sturen anoniem een aantal reisvoorstellen in.

Conclusie

Een vrijblijvend advies is meegenomen evenals een advies voor een reis die voordeliger is. We raden wel aan zelf de prijzen te vergelijken. Fijn: EIS’R probeert je in ieder geval niets aan te smeren. Ze benaderen je ook niet met ongevraagde mails of aanbiedingen.

Eerlijk en snel antwoord

De vraag van onze eerste mysteryshopper betreft een vlucht en een auto voor een vakantie in Yorkshire. Zelf hebben we de scherpst mogelijke prijzen gezocht en leggen die voor aan EIS’R. We vonden: een retourvlucht vanaf Schiphol bij Jet2.com voor €164, inclusief een koffer van 22 kg en 10 dagen een Hyundai I10 voor €274 inclusief afkoop van het volledige eigen risico en schade aan spiegels, ruiten en banden. Onze autovakantie in Yorkshire komt uit op een totaalbedrag van €438. We sturen het op naar EIS’R en een dag later hebben we al antwoord; het kan inderdaad niet goedkoper. Mooi!

Niet álle prijzen staan in het systeem

Onze tweede mysteryshopper stuurt een vakantieplan voor een cruise in de Oostelijke Middellandse Zee naar EIS’R, een reis georganiseerd door Cruise Travel. Ook nu zit er een dag later al een antwoord in de mailbox. 'Het kan bijna niet scherper' is het antwoord van EIS’R, omdat 'het gaat om het ’kale’ cruisetarief'. Toch hebben ze een voordeligere aanbieding bij Cruise.nl voor ons gevonden. De door hun gevonden aanbieding scheelt aanzienlijk in prijs met ons voorstel. Daarmee maakt EIS’R de claim van het zoeken naar een voordeligere vakantie waar. Vreemd genoeg vinden we zelf een aanbieding van cruise.nl bij Stip Reizen. Dit bedrijf is nota bene op hetzelfde adres gevestigd en heeft een nóg goedkopere aanbieding. Hoe zit dit EIS’R? EIS’R verklaart – desgevraagd - dat ze geen systeem hebben dat álle prijzen checkt; die van Stip hebben ze simpelweg niet gezien. Ze claimen ook niet dat ze de allergoedkoopste aanbieding vinden, maar een scan doen zodat de consument zeker niet teveel betaalt.

