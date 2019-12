Eerste indruk|De Europeesche Verzekeringen zet met de Doorlopende Verzekering voor Reizen een vernieuwende reisverzekering in de markt. Met name de Allrisk annuleringsverzekering is uniek te noemen.

Europeesche Doorlopende Verzekering voor Reizen: review

De Europeesche zegt zelf dat de vernieuwde Doorlopende Verzekering voor Reizen een flink aantal unieke dekkingen bevat. Dat klopt in sommige gevallen, maar andere zogenaamde vernieuwingen vind je ook bij andere verzekeraars. De verzekering is niet goedkoop. Zeker de Optimaal variant is duurder dan soortgelijke verzekeringen. Of de hoge premie opweegt tegen de ruime dekking is afhankelijk van je persoonlijke behoefte. De Allrisk annuleringsverzekering is zeker de moeite waard, hoewel ook daar een forse premie tegenover staat.

Drie varianten

Met drie varianten, Basis, Comfort en Optimaal, biedt de verzekeraar aan iedere reiziger een passend product aan. De Basis en Comfort variant hebben standaard alleen een dekking voor onvoorziene kosten. Deze verzekeringen zijn naar eigen behoefte uit te breiden met aanvullende modules (zie meer uitleg bij Wat is het). De Optimaal variant heeft juist een zeer uitgebreide dekking en hoge verzekerde bedragen.

Allrisk annulering

Echt uniek is de Allrisk annuleringsverzekering, die als aanvulling op de Doorlopende Verzekering voor Reizen afgesloten kan worden. Deze bevat vijftien annuleringsredenen die 'normaal' gedekt zijn. De Allrisk dekking vult dit aan met iedere reden die je als reiziger belangrijk vindt. Waar je bij de vijftien genoemde annuleringsredenen 100% van de kosten vergoed krijgt, is dit bij de overige gebeurtenissen 75%. Je betaalt er wel een stevige premie voor, drie keer zoveel als de goedkoopste normale annuleringsverzekering. De allrisk dekking is iets anders dan de luxe annuleringsdekking die sommige verzekeraars aanbieden. De luxe dekking vergoedt de gehele reissom bij het voortijdig afbreken van de vakantie, in plaats van de niet genoten vakantiedagen.

Familie

Een ex-partner blijft bij deze verzekering na de scheiding tot de eerstegraads familie behoren. Dat is handig, want als een van de gescheiden ouders ernstig ziek wordt of zelfs overlijdt, zal de ander graag de kinderen bijstaan. De terugreiskosten worden bij de Doorlopende Verzekering voor Reizen vergoed.

Ook bij overlijden, ernstige ziekte of een ongeval van een derdegraads familielid, bijvoorbeeld een neef of tante, vergoedt De Europeesche de kosten om naar huis te reizen. Helemaal uniek is de Europeesche hiermee niet, want ASR, ANWB, Unigarant en ZLM hebben vergelijkbare regelingen.

Nieuwwaarde

Bij de Optimaal variant is de bagage standaard meeverzekerd tot €5000, zonder eigen risico. Wat deze dekking de moeite waard maakt is de hoogte van de uitkering. Zolang de spullen niet ouder zijn dan twee jaar ontvang je de nieuwwaarde in plaats van de veel lagere dagwaarde.

Logeetje

Een vriendje van je zoon of dochter mee op vakantie? Ook hierin voorziet deze verzekering. Maximaal twee logeerkinderen zijn standaard meeverzekerd, mits ze op de boekingformulier vermeld staan. Bij FBTO doen ze daar ook niet moeilijk over. Daar zijn vier extra reisgenoten meeverzekerd als je een verzekering met gezinsdekking afgesloten heb.

Geneeskundige kosten

De dekking van geneeskundige kosten is ook gewijzigd, maar in het nadeel van de reiziger. Het is niet meer mogelijk je vrijwillige eigen risico op de zorgverzekering te claimen. Het verplichte eigen risico vergoeden zij nog wel. Uiteraard geldt dit alleen voor medische kosten gemaakt op vakantie. Een andere verslechtering is dat de dekking een nadrukkelijke aanvulling is op de Nederlandse zorgverzekering. Hierdoor kunnen kosten buiten de vergoeding van zowel je zorgverzekeraar als je reisverzekering vallen. Het is belangrijk om altijd eerst te overleggen met de alarmcentrale voordat je medische zorg ontvangt.

Conclusie

De Basis variant van de Europeesche is duur, vergeleken met soortgelijke basisverzekeringen. Zelfs enkele meer uitgebreidere reisverzekeringen met hogere bagagedekking zijn goedkoper. De Comfort variant zit daarentegen meer in de middenmoot. Deze biedt een goede dekking voor een goede prijs. Voor de Optimaal variant zijn weer goedkopere alternatieven te verkrijgen. De uitgebreide dekkingen kunnen reden zijn om toch wat meer voor de verzekering te betalen.

In onze reisverzekeringenvergelijker kan je zien welke verzekering het beste past bij jouw situatie.

Wat is de Europeesche Doorlopende Verzekering voor Reizen

De vernieuwde doorlopende reisverzekering van Europeesche Verzekeringen heeft drie varianten: Basis, Comfort en Optimaal. Het verschil zit vooral in de modules die standaard meeverzekerd zijn en de hoogte van de maximale vergoedingen. Daarnaast kun je een unieke annuleringsverzekering afsluiten.

Basis

De Basis variant is de meest kale reisverzekering. Standaard zijn alleen onvoorziene kosten gedekt. De dekking is binnen Europa (uit te breiden naar wereldwijd), voor maximaal 60 dagen aaneengesloten. Optioneel zijn de volgende dekkingen af te sluiten:

Bagage: maximaal €1000 per verzekerde per reis, eigen risico €100

Geld;

Geneeskundige kosten;

Rechtsbijstand;

Ongevallen;

Skiën en snowboarden;

Hulp en huur vervoermiddel;

Extra sportuitrusting.

Comfort

De gedekte modules van de Comfort is gelijk aan die van de basisverzekering. Verschil zit in de maximale reisduur (90 dagen) en de verzekerde bedragen. De maximale vergoeding voor de bagagedekking is €3000, als deze module meeverzekerd is.

Optimaal

De optimaal verzekering is een complete reisverzekering met een wereldwijde dekking voor reizen tot 180 dagen. Standaard is meeverzekerd:

Bagage;

Geld;

Geneeskundige kosten;

Rechtsbijstand.

Vernieuwde voorwaarden

Enkele opvallende dekkingen van de Doorlopende Verzekering voor Reizen zijn:

Een ex-partner blijft na de scheiding tot de eerstegraads familie behoren.

De terugreiskosten bij het overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een derdegraads familielid zijn gedekt.

Maximaal twee logeerkinderen zijn meeverzekerd.

Twee jaar nieuwwaarderegeling bij de Optimaal verzekering.

Vrijwilligerswerk en stage zijn standaard meeverzekerd.

Gevaarlijke sporten zijn standaard meeverzekerd.

Alleen het verplicht eigen risico op de basiszorgverzekering wordt vergoed onder de geneeskundige dekking.

Annuleringsverzekering

Naast de reisverzekering kan ook een doorlopende annuleringsverzekering afgesloten worden. Deze biedt dekking bij het voortijdig annuleren van een reis of tijdens de vakantie. Vijftien annuleringsredenen worden in de voorwaarden genoemd. Je kan kiezen voor een dekking tot maximaal €1500 per persoon per reis of €3500.

De Europeesche biedt ook de keuze uit een Allrisk annuleringsverzekering. De verzekering dekt alle gebeurtenissen die je als reiziger zelf belangrijk genoeg vindt om de reis te annuleren. Er is een eigen risico van 25% van de reissom. Bij de vijftien vastgestelde annuleringsredenen geldt dit eigen risico niet. Er zijn slechts vier redenen uitgesloten van vergoeding: