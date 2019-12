FBTO prepaidkaart

Eerste indruk|Sinds begin augustus liggen er prepaid verzekeringskaarten op de toonbank bij boekhandel AKO. Via een app kun je het gekochte tegoed van €5 of €6 inzetten voor een FBTO-fietsverzekering of doorlopende reisverzekering. Mits de verzekeraar je accepteert. Hoe handig is zo’n prepaidkaart?

Conclusie: geen meerwaarde

Het gemak van een prepaid verzekeringskaart ontgaat ons. Met het gekochte saldo kun je slechts één maandpremie betalen, of slechts deels. Een verzekering via de website afsluiten lijkt even simpel - en in onze test zelfs simpeler - dan via de prepaidkaart en app. Je kunt de kaart ook cadeau geven, maar er zijn leukere presentjes te bedenken.

Wat is het

De prepaidkaarten zijn per 5 augustus verkrijgbaar bij boekhandel AKO. Het gaat om een proef, waarmee je een fiets- en doorlopende reisverzekering kunt afsluiten.

Later wil FBTO ook een kortlopende reisverzekering en buitenshuisverzekering aanbieden via een prepaidkaart. De verzekeraar wil op deze manier 'dichter bij de consument' zijn, op een ‘relevante en logische plek’. Wij vragen ons af of de boekhandel hiervoor de aangewezen plaats is.

Voorwaarden prepaidkaart

De looptijd van de verzekering is minimaal één maand, daarna kun je dagelijks opzeggen.

Het tegoed is niet onbeperkt geldig, maar tot 2 jaar na aankoop van de kaart.

Wil je de kaart niet meer gebruiken, dan kun je Smart2Cover mailen en krijg je het tegoed terug.

De voorwaarden en premies van de FBTO doorlopende reisverzekering zijn gelijk aan de polis die je online kunt afsluiten. De fietsverzekering van FBTO is nog niet online af te sluiten.

Bekijk de actuele premies en voorwaarden van de reisverzekering via onze Vergelijker. Wil je meer informatie over fietsverzekeringen lees ons koopadvies of gebruik de keuzehulp Fietsverzekeringen.

Wie is Smart2Cover

FBTO werkt voor zijn prepaidkaarten samen met Smart2Cover. Dit bedrijf bemiddelt in schadeverzekeringen van verschillende aanbieders en ontvangt hiervoor een vergoeding via de verzekeringspremies. Zo kun je naast de reis- en fietsverzekering ook een verzekering voor elektronica (zoals je smartphone en tablet), huisdieren en inboedel afsluiten.

Heb je schade? Dan neem je contact op met Smart2Cover en niet met FBTO. Voor de schade-afhandeling werkt het bedrijf samen met Risk Verzekeringen en Aftersales Group (voor de smartphoneverzekering).

Hoe werkt het

Via de Smart2Cover-app kun je de kaart activeren met de streepjescode en een pincode, waarna je een fiets- of doorlopende reisverzekering met dekkingen naar keuze afsluit. Het nadeel is dat je via de app geen uitleg over de dekkingsopties krijgt. Je kunt via de app wel de verzekeringskaart (met de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen) en alle voorwaarden inzien.

Met het tegoed op de kaart betaal je (een deel van) de maandpremie, de volgende premies worden dan maandelijks van je rekening afgeschreven. Na de verzekeringsaanvraag zie je via de app of je bent geaccepteerd en krijg je de polis per e-mail toegestuurd.

Opstartproblemen

We willen de prepaidkaart uitproberen, maar kunnen hem pas een kleine week na de lanceringsdatum kopen bij een AKO in Den Haag. Vervolgens lijkt een reisverzekering afsluiten ons niet gegund. De app stopt er continu mee na invoer van de dekkingsgegevens en premieberekening. Voor hulp hangen we eerst aan de lijn met FBTO. Daar kunnen ze ons niet echt verder helpen, maar ze vragen wel onze klantgegevens en willen weten wáárom we eigenlijk zo’n kaart kochten. Goede vraag.

Vervolgens bellen we met Smart2Cover. Althans, dat proberen we maar we hangen lang in de wacht en worden een paar keer verkeerd doorverbonden. Via iemand van de schadeafdeling, de administratie (‘Een FBTO-kaart? Geen idee’) en nog iemand van Risk Verzekeringen (‘Wij verzorgen slechts de administratie’) belanden we eindelijk bij iemand van Smart2Cover. Die kan het probleem met de app oplossen, al gaat daar ook weer enige tijd overheen. Laten we het maar houden op 'opstartproblemen'.

Gemak?

De grote vraag is wat de meerwaarde is van een prepaidkaart boven het online afsluiten van een verzekering. Om de prepaidkaart te activeren, moet je immers ook verschillende handelingen verrichten via de app. Bovendien loopt de verzekering in principe via een tussenpersoon (Smart2Cover).

Privacy

In de privacyvoorwaarden van Smart2Cover is te lezen dat met de gegevens via je account een klantprofiel wordt gemaakt (profilering). Het bedrijf kan die gegevens gebruiken voor commerciële advertenties, reclame en gerichte aanbiedingen van Smart2Cover. Denk aan een persoonlijk verzekeringsvoorstel, waarbij je profiel van invloed kan zijn op de voorwaarden.

Je kunt ook op een specifiek moment via je locatiegegevens een aanbod krijgen. Smart2Cover noemt als voorbeeld het aanbod van een reisverzekering als je op de luchthaven bent. Ook kan er op basis van je gegevens contact worden gezocht om ‘schaderisico’s te beperken’. Dat kan allemaal handig zijn, maar kan ook voelen als een inbreuk op je privacy.

