Bookingsquare hotelboekingssite

Wat is bookingsquare?

Een hotelboekingssite is een website waar je online een hotel kunt boeken. Zo'n boekingssite heeft doorgaans een contract met het hotel zelf, waarin onder andere geregeld is hoeveel provisie de boekingssite krijgt als het hotel daar geboekt wordt. Bij de meeste hotelboekingssites zoals Booking.com, expedia.com en hotels.com is de commissie bij de prijs inbegrepen en zie je daar niets van.

Hotelboekingssites meestal niet goedkoper

Uit onderzoek (voor leden) blijkt dat je bij de site van het hotel zelf meestal niet goedkoper uit bent. Ook is er soms amper of geen verschil tussen de prijzen van de hotelboekingssites. Als je een hotel belt kun je goedkoper uit zijn, met name bij zelfstandig opererende hotels die geen onderdeel zijn van een hotelketen.

Bookingsquare berekent geen commissie

Hotelboekingssite Bookingsquare.com is pas van start gegaan. Het speciale aan bookingsquare is het idealistische tintje van de site: ze berekent geen commissie, niet aan de hotels en niet aan de klanten. Bookingsquare moedigt de hotels aan dit voordeel deels aan de klant door te geven. Behalve in een lagere prijs kan dat ook door boekers van bookingsquare een extraatje te geven, zoals een gratis ontbijt, fietshuur of korting op het diner. De site moedigt aan naar deze Bookingsquare Benefits te vragen.

Bookingsquare staat nog in de kinderschoenen maar ontwikkelt zich snel.

Hoe en wat we onderzochten

We keken naar de omvang van het aanbod, hoe gebruiksvriendelijk Bookingsquare.com is en we vergeleken de prijs van een en hetzelfde hotel met de prijs die andere boekingssites berekenen.

We probeerden voor 15 hotels in Nederland die ook door andere hotelboekingssites (zoals weekendjeweg.nl, booking.com, otel.com, ebookers.com, hotels.com) aangeboden worden, een kamer te boeken voor 18 september. De prijs die het hotel op de eigen site heeft staan, namen we ook mee.

Gering aanbod, moeizaam navigeren

Er staan ten tijde van het onderzoek nog maar 150 hotels en bed & breakfasts in 11 landen op Bookingsquare, waarvan het leeuwendeel in Nederland. Bij de test blijken voor de betreffende nacht 65 hotels beschikbaar, waarvan zo'n 50 in Nederland.

Selecteren op wensen zoals op het aantal sterren kan niet. Voor 11 andere kenmerken zoals wifi lukt dat wel. Maar door het beperkte aantal hotels blijft er maar een enkel hotel over, zeker buiten Nederland.

Ook aan de gebruiksvriendelijkheid valt nog flink te verbeteren: van vlot navigeren is (nog) geen sprake.

Uiteindelijk zijn er in 6 hotels kamers beschikbaar. Bookingsquare is 4 keer de goedkoopste - waarvan 1 keer samen met het hotel zelf - en 2 keer duurder dan de andere. Soms zit er nog wel een extraatje bij zoals een kop koffie of een glas wijn.