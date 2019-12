Update 1 maart 2019: Mijnverzekeringenopeenrij.nl stopt

Stichting De Poliskluis heeft besloten per 1 mei 2019 te stoppen met Mijnverzekeringenopeenrij.nl. De reden is dat het meerdere verzekeraars niet lukte om aansluiting te regelen. Hierdoor werd het onhaalbaar om de dienst door te ontwikkelen tot een volwaardige service voor consumenten. Wij vinden dit een gemiste kans. Er is helaas geen alternatief voor deze dienst.

Mooi, maar (nog) incompleet

De gloednieuwe service Mijnverzekeringenopeenrij.nl biedt iedereen die dat wil een realtime overzicht van al zijn verzekeringspolissen. Een digitale poliskluis dus. Bij het inloggen haalt de website automatisch de meest recente polisgegevens op bij je eigen verzekeraars. Zo kun je je verzekeringen checken en vaak ook wijzigingen of een schadegeval doorgeven.

Helaas zijn nog niet alle verzekeraars aangesloten op mijnverzekeringenopeenrij.nl. Bij de lancering op 3 april bevatte de dienst bijna 60% van alle particuliere verzekeringen. Grote verzekeraars als Allianz, Interpolis, Ohra en Unigarant ontbreken nog. Je kunt de polissen van ontbrekende verzekeraars handmatig toevoegen, maar dat is natuurlijk niet ideaal.

Het is erg handig om al je verzekeringsgegevens digitaal voor het grijpen te hebben. Maar dan moet het overzicht wel compleet zijn! De Consumentenbond vindt mijn verzekeringenopeenrij.nl een nuttige dienst en roept de ontbrekende verzekeraars op om op korte termijn een aansluiting te regelen.

Voordelen

Per polis kun je zelf aantekeningen toevoegen, aanvullende documenten en/of foto's uploaden. Dit is alleen zichtbaar voor jezelf.

Het is mogelijk om anderen te machtigen om bepaalde of alle verzekeringen te mogen inzien.

Je kunt het verzekeringsoverzicht ook downloaden als pdf.

Je beschikt altijd over de meest recente (maximaal 1 maand oude) verzekeringsgegevens.

Nadelen

Je begint eenmalig met een lege lijst. De dienst is dus niet geschikt om vergeten verzekeringen op te sporen.

Niet alle verzekeraars zijn aangesloten. Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben al veel verzekeraars zich aangemeld en gaat het aantal aansluitingen op korte termijn fors omhoog.

Tip: loop je rekeningafschriften na op afgeschreven verzekeringspremies. Vaak staat in de omschrijving ook het benodigde polis- of relatienummer.

Welke verzekeringen?

Mijnverzekeringenopeenrij.nl bevat een overzicht van al je particuliere schade- en levensverzekeringen. Hieronder vallen onder meer:

schadeverzekeringen: de aansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheids-, auto-, fiets-, inboedel-, rechtsbijstand- en reisverzekering;

levensverzekeringen: de overlijdensrisico-, ongevallen- en kapitaalverzekering (los en gekoppeld aan de eigen woning).

De volgende producten vind je niet terug in Mijnverzekeringenopeenrij.nl:

zorgverzekeringen: deze worden toegevoegd in de tweede helft van 2018;

zakelijke verzekeringen: hieronder valt bijvoorbeeld ook de opstalverzekering van de Vereniging van Eigenaars (VvE);

bankproducten, zoals de bankspaarrekening eigen woning.

Zo werkt het

Mijnverzekeringenopeenrij.nl is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Bijna alle bekende verzekeraars zijn lid van deze brancheorganisatie. Het beheer is in handen van Stichting De Poliskluis, die speciaal hiervoor is opgericht. De dienst is bedoeld als extra service voor verzekerden en zonder commercieel doel. Er zijn geen advertenties. Je kunt ook geen premies vergelijken en polissen afsluiten.

Bij het inloggen haalt de website automatisch de meest recente polisgegevens op bij je eigen verzekeraars. Met dit overzicht kun je zelf of samen met je tussenpersoon:

polissen checken, bijvoorbeeld of je dubbel, onder- of oververzekerd bent;

een (adres)wijziging of schademelding doorgeven (niet altijd);

het verzekeringsoverzicht downloaden als pdf;

aantekeningen toevoegen en aanvullende documenten en/of foto's uploaden.

Account aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van de poliskluis, moet je eerst een account aanmaken. Hiervoor heb je een e-mailadres nodig en een zelfverzonnen gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast is er eenmalige identificatie nodig met iDeal of iDin. Dat laatste is mogelijk als je internetbankiert bij ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank of Triodos Bank. Identificatie met iDin is iets makkelijker dan iDeal, omdat je geen naam en geboortedatum hoeft in te vullen. Identificatie met je Digid is helaas niet mogelijk, dat is voorbehouden aan overheidsinstanties.

Indeling

Mijnverzekeringenopeenrij.nl bestaat uit de volgende onderdelen:

Mijn account : hier staan je persoonlijke en NAW-gegevens. Een adreswijziging kun je in één keer doorgeven aan alle (aangesloten) verzekeraars. Hier zit ook een (duidelijk zichtbare) knop waarmee je je account, indien gewenst, kunt verwijderen.

: hier staan je persoonlijke en NAW-gegevens. Een adreswijziging kun je in één keer doorgeven aan alle (aangesloten) verzekeraars. Hier zit ook een (duidelijk zichtbare) knop waarmee je je account, indien gewenst, kunt verwijderen. Verzekeringsoverzicht : hier staan al je polissen 'op een rij', inclusief de te betalen premie. De informatie is maximaal 1 maand oud.

: hier staan al je polissen 'op een rij', inclusief de te betalen premie. De informatie is maximaal 1 maand oud. Verzekering toevoegen: je start met een leeg verzekeringsoverzicht dat je zelf moet vullen. Hiervoor selecteer je eerst je verzekeraar(s) in de lijst en daarna vul je een polis-, klant- of relatienummer in. Verzekeraars die ontbreken, kun je eventueel zelf handmatig toevoegen aan het overzicht. Op deze plek vul je ook de machtigingscode in die je hebt ontvangen als iemand besluit jou te machtigen.

Het is mogelijk om iemand anders (bijvoorbeeld je tussenpersoon) te machtigen om enkele of alle verzekeringen online te mogen inzien. De gemachtigde moet hiervoor wel een eigen account hebben. Een machting kun je op ieder moment weer intrekken of aanpassen.

Bekijk ook de video over hoe Mijnverzekeringenopeenrij.nl werkt.

Veiligheid en privacy

Mijnverzekeringenopeenrij.nl slaat je naam, geboortedatum, contactgegevens en polisnummers op in een beveiligde database. De verzekeringsgegevens zelf worden niet centraal opgeslagen, maar na het inloggen steeds opnieuw opgehaald bij de verzekeraar. De dienst is bedoeld als service voor verzekerden en heeft geen commerciële doeleinden. Je gegevens worden met niemand gedeeld, behalve als je daar zelf voor kiest door iemand te machtigen of door je gegevens te downloaden en te e-mailen.

Aangesloten/ontbrekende verzekeraars

Op peildatum 3 april 2018 zijn onder meer Aegon, Centraal Beheer, Delta Lloyd, FBTO, InShared, Nationale-Nederlanden, Onderlinge 's-Gravenhage, Reaal en ZLM aangesloten bij Mijnverzekeringenopeenrij.nl.

Onder meer de volgende ontbreken nog: ABN Amro Verzekeringen, Allianz, AllSecur, ANWB, Arag, ASR, Das, De Goudse, Dela, De Zeeuwse, ING Verzekeringen, Interpolis, Klaverblad, Ohra en Unigarant.

