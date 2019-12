Aegon Woon- & VrijeTijdpakket (met basisdekking)

Eerste indruk|Tegelijk met het schrappen van de Aegon Online-producten, breidt Aegon het Woon- & VrijeTijdpakket uit met een (goedkopere) basisdekking naast de allriskdekking. Of je er per saldo iets mee opschiet, verschilt per verzekering.

Het nieuwe Aegon WVT-pakket: review

Conclusie

Met de nieuwe basisdekking van het Aegon WVT-pakket heb je niks meer of minder dan een inboedel-, opstal-, rechtsbijstand- en/of doorlopende reisverzekering met wat andere verzekeraars een extra uitgebreide (eug) dekking noemen. In ruil daarvoor betaal je minder premie.

Met het nu opgedoekte Online-label had Aegon echter al een goedkoper alternatief in huis, mét de ruimere allriskdekking. Of je er per saldo iets mee opschiet, verschilt per verzekering.

Heldere voorwaarden

Naar eigen zeggen richt Aegon zich met de nieuwe basisdekking op ‘een hele grote groep klanten die zelf een deel van het risico kan en wil dragen en daar financieel heel bewust mee omgaat’. Net als bij Aegons autoverzekering kan de klant kiezen of hij de polis(sen) rechtstreeks online of via een adviseur afsluit.

Vooropgesteld: de Consumentenbond juicht keuzevrijheid voor de consument toe. Een ander pluspunt van deze operatie is dat de productvoorwaarden van het vernieuwde WVT-pakket een stuk beter te begrijpen zijn, onder meer door een andere woordkeuze en meer toelichtingen.

Allrisk versus extra uitgebreid

In een uitleg voor tussenpersonen vat Aegon de belangrijkste verschillen tussen de (hier en daar wat verruimde) allrisk-producten en de fonkelnieuwe basispolissen samen. Op zich best verhelderend, maar feitelijk zou je de basisverzekeringen willen vergelijken met de ‘oude’ Online-polissen, waarvoor ze immers in de plaats komen. En dan valt de vergelijking doorgaans ongunstig uit.

Neem bijvoorbeeld de inboedelverzekering:

Bij bedorven etenswaar in de koelkast door stroomuitval vergoedt de basispolis bijvoorbeeld tot €250 en de allriskpolis €500.

Dat geldt ook voor diefstal van spullen uit de auto, caravan of boot. Bij brand of diefstal van geld en waardepapieren is dat €500 respectievelijk €1250.

De nu afgedankte Aegon Online-polis dekte deze gebeurtenissen eigenlijk het best: €1250 (uitval koelkast), €500 (diefstal uit auto) en €1250 (geld/waardepapieren).

Of de basis rechtsbijstandverzekering:

Voor een externe hulpverlener worden alleen de kosten tot €2500 volledig vergoed, daarboven is de vergoeding 75% en in totaal wordt slechts tot €7500 vergoed.

Bij Online lagen die bedragen op €5000 respectievelijk €12.500.

De wachttermijn voor arbeids- en inkomensgeschillen is 6 maanden, bij Online was dat 3 maanden.

Mediation bij echtscheiding is met een basisverzekering niet gedekt, fiscaal recht en vermogensbeheer zijn alleen mogelijk met allrisk.

Standaard eigen risico

Zo is ook de dekking van de basis-opstalverzekering en de doorlopende reisverzekering flink uitgekleed (zie tabblad Wat is het?). Verder is er alleen bij de basisdekking sprake van een standaard eigen risico van €100.

Diffuus premiebeleid

Of je als verzekerde bij Aegon iets opschiet met de vervanging van het Online-label door de extra uitgebreid-variant, verschilt van verzekering tot verzekering; met de basis inboedelverzekering hoort Aegon ineens tot de goedkoopste aanbieders, maar met reis- en rechtsbijstandpolissen is dat totaal niet het geval. Verder is het premieverschil tussen basis en allrisk bij de rechtsbijstandverzekeringen eigenlijk veel te klein om een keuze voor de basisdekking te rechtvaardigen.

Fikse premiestijging

Tot slot is het jammer dat de uitbreiding met een goedkopere basisdekking deels wordt gefinancierd door fikse premiestijgingen voor 2 bestaande producten. De premie voor de rechtsbijstandsverzekering gaat liefst 30% omhoog, die voor de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (waarvoor Aegon geen basis-alternatief biedt) 10%. De premies van de overige allriskpolissen blijven vooralsnog ongewijzigd.

Vergelijk:

Wat is het nieuwe Aegon WVT-pakket?

Voor schadeverzekeringen hield Aegon tot dusver 2 labels in de lucht: Aegon Online (af te sluiten via internet) en het duurdere en doorgaans íets uitgebreidere Woon- & VrijeTijdpakket, dat via tussenpersonen werd aangeboden. Aegon Online verdwijnt nu.

Aangezien marktonderzoeken volgens de verzekeraar aantonen dat het aanbieden van alleen een allriskdekking bij de inboedel-, opstal-, rechtsbijstand- en doorlopende reisverzekeringen niet voldoet aan de behoefte van klanten, breidt Aegon het WVT-pakket voor die verzekeringen nu uit met een goedkopere basisdekking.

Bij de basisdekking (ofwel extra uitgebreid) zijn specifiek in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen verzekerd, zoals brand, storm, blikseminslag, inbraak en waterschade.

Bij de allriskdekking geldt ‘alles is gedekt, tenzij…’

De termen 'extra uitgebreid' en 'allrisk' komen van de woonverzekeringen. Van een allrisk-rechtsbijstandspolis hebben wij nog nooit gehoord. Het suggereert dat Aegon vrijwel alles dekt, wat natuurlijk niet zo is. Het verschil tussen basis en allrisk zit ‘m verder vooral in de maximaal uit te keren bedragen.

Inboedel

Bij de inboedelverzekering bijvoorbeeld, zijn de verzekerde bedragen voor audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en sieraden bij allrisk standaard 2 keer zo hoog als bij de basisdekking; én nog te verhogen tegen meer premie. Verder kan met allrisk bedrijfsinventaris en inboedel van uitwonende studerende kinderen worden meeverzekerd. Bij basis is dat allemaal niet mogelijk.

Opstal

Bij Aegons woonhuis- of opstalverzekering met allriskdekking is glas standaard meeverzekerd (bij basis optioneel). Saneringskosten (kosten om grond of oppervlaktewater te reinigen nadat je schade hebt gehad) valt bij de basispolis buiten de dekking. Met een allriskpolis kun je ervoor kiezen deze kosten (tot €50.000 of €125.000) wel mee te verzekeren.

Rechtsbijstand

Bij Allrisk-dekking zijn conflicten die zijn ontstaan in het verkeer standaard gedekt. Bij de basisdekking is verkeer een aanvullende module. Bij aanvullende module Persoon is voor conflicten die te maken hebben met Personen- en familierecht en erfrecht. Bij deze module geldt een maximum voor de te maken kosten van rechtsbijstand van €3000 per gebeurtenis.

Nieuwe aanvullende dekkingen bij allrisk:

Statutair directeur

Dit is de module Werk en Inkomen voor statutair directeuren. Statutair directeur houdt in dat je door de aandeelhouders van de B.V. of N.V. bent benoemd als bestuurder.

Dit is de module Werk en Inkomen voor statutair directeuren. Statutair directeur houdt in dat je door de aandeelhouders van de B.V. of N.V. bent benoemd als bestuurder. Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden

Deze module is voor verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden, die in eigendom zijn en niet op naam van een bedrijf staan. De aanvullende dekking biedt onder andere rechtshulp bij bepaalde geschillen met huurders, juridische problemen rond bijvoorbeeld aankoop en overheidsbeslissingen zoals een bouwvergunning.

Doorlopende Reis

De dekking voor schade aan logiesverblijven is bij de basisverzekering gemaximeerd tot €500 per gebeurtenis, en de vergoeding bij opsporings- en/of reddingacties tot €7500 (€10.000 bij allrisk). Voorts is de maximale vergoeding voor diefstal of vermissing van geld en waardepapieren verlaagd van €500 per reis naar €250 (allrisk) respectievelijk €0 (basis). Tot slot kent ook de allrisk reisverzekering een nieuwe aanvullende dekkingen: de zakenreis.