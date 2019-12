NS Schiphol Garantie Service: review

Met de NS naar Schiphol was altijd een risico. Want wat als je je vlucht mist door een vertraging? De NS is niet aansprakelijk voor de kosten die je moet maken voor bijvoorbeeld het omboeken van je gemiste vlucht. En het ging de laatste jaren wel erg vaak fout op het spoor richting Schiphol. Met de Schiphol Garantie Service (SGS) probeert de NS reizigers over de streep te trekken. Gegarandeerd op tijd aankomen voor je vlucht. En als dat toch niet lukt, dan krijg je de kosten voor omboeken of je ticket terug.

Conclusie

Spoorvervoerders zijn wettelijk in principe niet aansprakelijk voor vervolgschade die reizigers lijden door vertraging. Met de garantie betaalt de reiziger extra, voornamelijk om verzekerd te zijn voor die vervolgschade. De prijs van €5 is aan de forse kant, zeker als deze per reis zou gaan gelden (is nu eenmalig voor de gehele pilotperiode). Het risico is beperkt, zeker als je op tijd van huis gaat. Wat met deze service uiteindelijk ook moet.

Desalniettemin is de SGS een vernieuwend concept, dat als het werkt, wellicht ook uitgebouwd kan worden naar andere bestemmingen. Helemaal mooi zou het zijn als ook andere vormen van ov onder het bereik van de garantie vallen. Dit vergt echter vergaande samenwerking tussen verschillende vervoerders. Daar staat het ov helaas niet om bekend.

Vanuit de randstad zijn er meerdere mogelijkheden met de trein om Schiphol te bereiken. Als je op tijd weggaat en je de gewone NS-app op je mobiele telefoon hebt geïnstalleerd, is de kans dat je de garantieservice echt nodig hebt niet zo groot.

Buiten de randstad kan dit een ander verhaal zijn. Als je verder weg woont en de alternatieven per trein naar Schiphol beperkt zijn, is de kans op het missen van je vlucht door een treinstoring groter.

Deze service kan in ieder geval een onrustig gevoel tijdens de reis naar de luchthaven wegnemen. Je hoeft niet constant zelf storingen in de gaten houden. Je moet wel de instructies van de NS opvolgen of anders contact met de NS opnemen om te overleggen.

Het is afwachten onder welke voorwaarden de NS doorgaat, als ze doorgaan met de service. De service kan zeker voorzien in een behoefte, vooral voor mensen buiten de randstad. De voorwaarden verdienen dan nog wel flink wat aandacht.

Bindend Reisadvies

Reizigers die met de trein naar Schiphol reizen krijgen via een app op de smartphone een persoonlijk reisadvies. Nadeel is dat je moet kiezen uit de voorgestelde reisopties. Een eerdere trein nemen is mogelijk, een latere niet. Reis je met korting buiten de spits? Dan kan het zijn dat de laatst mogelijke trein voor de garantieservice bijvoorbeeld net voor 9.00 vertrekt en je de korting misloopt. Ook kun je voor extra kosten komen te staan omdat treinen met een extra toeslag, zoals de intercity direct, in het reisschema zijn opgenomen. Tenzij je ervoor kiest deze niet te tonen in de app. Wijzigt de dienstregeling door bijvoorbeeld werkzaamheden dan wordt de reiziger daarvan op de hoogte gebracht en een nieuw reisvoorstel gedaan. Ook bij wijzigingen in je vluchttijden, ontvang je een nieuw reisvoorstel. NS werkt hiervoor samen met Schiphol.

Tijdens de reis krijgt de reiziger bericht als door vertraging van de trein de vlucht mogelijk niet gehaald wordt. Ook dan wordt een alternatief voorgesteld, of wordt de reiziger via bus of taxi naar de luchthaven vervoerd. Bij twijfel kun je ook altijd via SMS contact opnemen met de NS. Dit alles geeft toch een stukje rust onderweg.

Vergoeding

Als je ondanks alle inspanningen toch nog de vlucht mist, vergoedt de NS extra kosten die gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor het omboeken van de vlucht. Deze kosten moet je wel eerst zelf voorschieten.

Duurt het nog even voordat de nieuwe vlucht gaat? Dan krijg je de kosten voor de trein naar huis en terug naar Schiphol of een hotelovernachting vergoed. Dit gaat altijd in overleg met de NS en hangt af van de reistijd en de marges die de NS hanteert om de garantie te kunnen bieden. Deze garantie is voor de tweede treinreis naar Schiphol ook weer van toepassing, als je de reis aanmeld in de app.

Verzoeken voor een vergoeding moeten binnen een maand ingediend worden. Deze termijn is krap, zeker omdat de reiziger eerst op vakantie gaat. Je moet er maar net aan denken, als je na twee weken zon terugkomt. De reiziger krijgt op Schiphol een envelop met toelichting en een restitutieformulier. Echt service zou het zijn als de NS na terugkomst de reiziger herinnert aan de vergoeding. Zij weten immers altijd of een reiziger al dan niet in aanmerking komt voor vergoeding. NS heeft ons laten weten coulant te zijn als reizigers langer op vakantie zijn en de termijn van een maand daardoor niet gehaald wordt.

Beperkende voorwaarden

De voorwaarden bevatten enkele bedenkelijke punten. Zo kun je alleen het deel van jouw reis plannen, dat je met de trein aflegt. Moet je eerst nog met de bus, tram of metro naar het station dan heb je pech. Dat valt niet onder de garantie en kan via de app ook niet gepland worden. Daarentegen valt het reizen met een andere vervoersorganisatie op het spoor, zoals Arriva of Connexxion, wel onder de garantie van de NS.

Uiterlijk 8 uur voor vertrek moet je een van de voorgestelde reizen in de app selecteren. Dit maakt het onmogelijk om op het laatste moment je reis te wijzigen. Bijvoorbeeld als je vervoer aangeboden wordt naar een ander vertrekstation dan je gepland had.

Overmacht

Wat niet duidelijk wordt uit de voorwaarden is wat NS onder het begrip overmacht verstaat. Want bij overmacht kun je je niet beroepen op de garantie. Vallen extreme weersomstandigheden hieronder? Een aanrijding met een persoon? Of een stroomstoring of kortsluiting in een elektriciteitshuisje? Een zieke treinmachinist? NS hanteert hiervoor een open norm. Was de situatie door de NS niet te voorzien en is de NS niet in staat om reizigers op hun plaats van bestemming te krijgen, dan is er mogelijk sprake van overmacht. Per situatie wordt dit bekeken. Daarmee lijkt de garantie toch behoorlijk minder 'gegarandeerd' dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

Geen restitutie

Tijdens de pilot worden de kosten van €5 niet teruggestort als je geen gebruik kon maken van de service. Bijvoorbeeld omdat de app niet werkte of omdat de NS de dienst staakt. NS heeft aangegeven dat restitutie te lastig was om voor deze korte pilotperiode te regelen. De kosten kan de reiziger volgens NS zien als administratiekosten voor deelname aan de proef. Dat zijn wel hele hoge administratiekosten voor vrijwillige deelname aan een proef.

App

De app is beschikbaar voor smartphones met minstens IOS7 of Android 4.1.2.

Hiermee is de app voor de meeste smartphonegebruikers beschikbaar. Toestellen met een oudere versie of met een ander besturingssysteem zijn niet geschikt voor de app.

Om gebruik te kunnen maken van de service moet je gps op je toestel aanstaan. Op basis daarvan kan de NS vaststellen waar je bent, of je vlucht nog haalbaar is, of dat ze moeten ingrijpen.

De toegevoegde waarde van de SGS zit niet zozeer in de app. In de gewone reisplanner app kun je een reis van deur tot deur plannen. Voor de treinreis kun je meldingen bij storing aanzetten. Kleine moeite om dan een alternatief te zoeken, ook als je al onderweg bent.

Pilot

De NS biedt de service voorlopig aan tot en met 31 augustus, de einddatum van de pilot. Ze gebruiken de pilot om te bepalen hoe reizigers de garantieservice waarderen en of deze rendabel is, tegen welke voorwaarden en kosten. Ze behouden het recht voor om de voorwaarden tijdens de pilot per direct te wijzigen. Dit geldt ook voor al aangekochte garanties, tenzij de reis al aangemeld is en binnen een week plaatsvindt. Deze marge is echt te krap. Aangekochte garanties zouden tegen de voorwaarden uitgevoerd moeten worden die golden op het moment van aankoop. Ook tijdens een pilot is het niet redelijk om reizigers eenzijdig op te schepen met eventueel minder gunstige voorwaarden.

Of de service na 1 september nog aangeboden gaat worden en zo ja, tegen welke voorwaarden en kosten, is nog onbekend.

Wat is NS Schiphol Garantie Service?

De Schiphol Garantie Service (SGS) garandeert de snelst mogelijke aankomst op Schiphol als je met de trein naar de luchthaven reist en er problemen dreigen. Als je trein vertraging heeft, of uitvalt, dan regelt NS een alternatief. Mocht je toch je vlucht missen, dan vergoedt NS kosten voor het omboeken naar een andere vlucht en eventueel een hotelovernachting, of de prijs van je vliegticket. Het gaat om een pilot die loopt tot en met 31 augustus. Daarna wordt gekeken of de service wordt voortgezet en tegen welke voorwaarden.

App

Via een app die je op je smartphone installeert, geef je jouw vlucht door. De app geeft vervolgens drie mogelijke reisplannen door. Hierbij wordt rekening gehouden met een aankomst op Schiphol van minstens twee uur voor vertrek bij Europese vluchten en drie uur voor intercontinentale vluchten.

Uiterlijk 8 uur voor vertrek kies je een van de drie reisopties. De NS controleert vooraf aan de treinreis of er wijzigingen in de planning zijn, bijvoorbeeld door werkzaamheden of aangepaste dienstregelingen. Zij bieden dan een nieuwe planning aan. Tijdens de treinreis wordt de reiziger gevolgd op het traject. Bij vertraging of uitval van treinen wordt een alternatief traject aangeboden.

Service

Is een alternatief traject niet meer mogelijk? Dan wordt de reiziger met een bus of taxi naar Schiphol gebracht. Ter plaatse is er begeleiding mogelijk naar de incheckbalie als de aankomst vlak voor het sluiten van de balie is.

Vergoeding

Mocht dit alles toch niet genoeg zijn en de vlucht gemist worden, dan worden de kosten voor het omboeken van de vlucht vergoed. Vertrekt de omgeboekte vlucht de volgende dag, dan wordt de treinreis naar huis en weer terug naar Schiphol ook vergoed. Of een hotel als terug naar huis gaan geen optie meer is. Als zelfs omboeken naar een andere vlucht niet meer mogelijk is, dan worden de kosten van het vliegticket terugbetaald.

Kosten

Tijdens de pilot kost de garantie eenmalig €5. Hier kunnen meerdere reizigers tegelijk gebruik van maken, mits ze dezelfde vlucht nemen en met elkaar van hetzelfde station vertrekken. Wat de kosten bij een vervolg na de pilot zullen zijn is onbekend.

