Reisverzekering: goedkoop is vaak duurkoop

Een reisverzekering sluit je af omdat je eventuele financiële risicos niet zelf wilt dragen. Je kunt kiezen voor een doorlopende verzekering of een kortlopende verzekering. Uit ons onderzoek in de blijkt dat een kortlopende verzekering via een reisbureau of vliegmaatschappij meestal niet aan te raden is.

Prijzige zekerheid

Bij korte reizen is het de vraag of een losse annuleringsverzekering echt noodzakelijk is. De premie ligt vaak rond de 5% van de reissom. Daarboven komt nog een vast bedrag aan poliskosten. Je betaalt vaak veel geld voor een klein risico. H

et grootste probleem is niet de premie, maar de dekking.

Een annuleringsverzekering bij een los reisproduct, zoals een vliegticket, dekt alleen dat onderdeel.

Je krijgt niet altijd 100% vergoed.

Er zijn partijen waar de verzekering al 48 uur voor vertrek ophoudt. Terwijl er vlak voor vertrek nog van alles kan gebeuren.

Sommige reisorganisaties brengen kosten in rekening als je een beroep wilt doen op de verzekering.

Al met al haal je hier niet veel voordeel uit. Je kunt dan beter het risico zelf dragen of de hele (pakket)reis van vertrek tot thuiskomst verzekeren. Dat laatste kan bijvoorbeeld door zowel vervoer als verblijf voor 1 totaalprijs te boeken bij een organisatie. Of je kunt een doorlopende reisverzekering afsluiten.

Passende dekking

Om onderverzekering te voorkomen, is het belangrijk dat de dekking past bij je reis. Denk bijvoorbeeld aan dekking voor wintersport of geneeskundige kosten buiten de EU. In de polisvoorwaarden zijn vaak behoorlijk wat uitsluitingen en beperkingen opgenomen. Helaas worden deze uitsluitingen niet altijd duidelijk op de verzekeringskaart. Je moet hiervoor echt de voorwaarden lezen.

Bagagedekking

Veel verzekeringen bieden ook een slechte dekking voor bagage. Zo staan de voorwaarden vol mitsen en maren. De meest gangbare spullen en kostbare onderdelen van je bagage zijn uitgesloten van dekking.

Is er wel dekking dan gelden er vaak beperkende voorwaarden. Zoals een maximum uitkering of je moet een aankoopbewijs hebben.

Zelf vergelijken

Enkele reisorganisaties bieden wel fatsoenlijke verzekeringen met duidelijke informatie aan. Maar voor veel reizigers is een doorlopende verzekering vaak goedkoper. Daarbij loont het zelf de prijzen en dekkingen van verzekeringen te vergelijken. Je betaalt dan een eerlijke prijs voor een verzekering waar je ook echt wat aan hebt.

Dit onderzoek staat ook in de Consumentengids van januari 2020.

