Vakantie boeken in 2022

Check het reisadvies

Veel vakanties konden de afgelopen tijd niet doorgaan. Of er was tijdens de vakantie veel minder mogeljik door coronamaatregelen. Check voor je op reis gaat het reisadvies van je bestemming.

Een reisadvies heeft een landkaart met een kleurcode: groen, geel, oranje of rood. De kleurcode zegt iets over de veiligheidsrisico’s, gezondheidsrisico’s en de coronamaatregelen in een land of gebied. Reisverzekeraars gaan voor het verlenen van dekking af op de officiële reisadviezen van de overheid.

Samengevat zijn er de volgende reisadviezen:

Groen: je kunt reizen.

Geel: je kunt reizen maar let op, er zijn risico's.

Oranje: alleen noodzakelijke reizen (geen vakantiereizen).

Rood: niet reizen.

Tips: vakantie boeken

Ga je een vakantie boeken? Bekijk dan onze tips om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

Terug naar Nederland

Reis je vanuit een EU- of Schengenland met code geel of oranje terug naar Nederland? Dan heb je een coronabewijs nodig, of een vaccinatie- of testbewijs. Een coronabewijs is bewijs van een vaccinatie, herstel, negatieve PCR-test (maximaal 48 uur), of een antigeen-test (maximaal 24 uur). De test laat je uitvoeren in het vakantieland.

Per 22 december 2021 zijn er nieuwe inreisregels als je buiten de EU of Schengen terugreist naar Nederland. Je moet dan altijd een negatieve testuitslag bij je hebben. Dat geldt ook als je een vaccinatie- of herstelbewijs hebt. Wanneer je uit een zogeheten 'zeerhoogrisicogebied' terugreist, moet je verplicht 5 tot 10 dagen in quarantaine. Meer over deze regels lees je op de website van Rijksoverheid.

Bekijk aan welke regels je moet voldoen via de website Reizen tijdens corona (overheid). Een andere handige website om te bekijken is Netherlands Worldwide.

Of je moet betalen voor een coronatest verschilt per land. Mogelijk vergoedt de reisorganisatie sommige kosten, zoals voor de PCR-test. Check dit bij de reisorganisatie. Je hebt in ieder geval recht op hulp en bijstand van de reisorganisatie.

Reis je uit een land met code groen? Dan gelden er geen maatregelen als je terugkeert naar Nederland.

Lees meer over het coronavirus en reizen

Coronapaspoort

Met het coronapaspoort (het Europees digitaal coronacertificaat) kun je makkelijker tussen Europese landen reizen voor een vakantie. Daarmee bewijs je als reiziger dat je:

ingeënt bent tegen COVID-19

recent negatief getest bent

of hersteld bent van het coronavirus.

Meer over het digitaal coronacertificaat lees je op de website van de Europese Commissie. Ondanks het reizen makkelijk wordt gemaakt, kunnen er nog steeds maatregelen gelden op de vakantiebestemming.

CoronaCheck-app

Per 1 juli 2021 is het gratis certificaat in de hele Europese Unie ingevoerd en beschikbaar via de CoronaCheck-app.

De app haalt vaccinatiegegevens op uit de systemen van het RIVM en de GGD. Als je toestemming hebt gegeven worden de vaccinatiegegevens doorgegeven. Maar ook zonder deze toestemming kun je een vaccinatiebewijs krijgen.

Let op! Het kan 3 dagen duren voordat gegegevens opgehaald kunnen worden in de CoronaCheck-app.

Geen smartphone?

Heb je geen smartphone? Dan kun je je bewijs ook printen. Ga hiervoor naar de website coronacheck.nl. Er wordt dan een persoonlijke QR-code gemaakt van je (volledige) vaccinatie of een negatieve testuitlsag.

Op de website van de Rijksoverheid lees je wanneer je volledig bent gevaccineerd en recht hebt op een vaccinatiebewijs.

