Maximumbedragen doorlopende annuleringsverzekeringen

Heb je een reis geboekt met een hoog bedrag aan reiskosten (reissom)? Dan is het belangrijk om te controleren tot welk maximumbedrag er dekking is bij je doorlopende annuleringsverzekering. Die bedragen lopen uiteen van €1500 tot €15.000 en gelden per persoon.

Er is ook een maximumbedrag per polis per reis. Het maximumbedrag per polis is wat de verzekeraar per reis maximaal vergoedt, ongeacht het aantal verzekerde personen op de polis. Deze bedragen verschillen nogal. Dat blijkt uit ons onderzoek voor de Reisgids augustus/september. Sommige verzekeraars bieden wel de mogelijkheid de verzekerde reissom (tijdelijk) te verhogen.

Verzekerde bedragen

Een annuleringsverzekering helpt je als een geboekte vakantie om persoonlijke redenen niet kan doorgaan of vroegtijdig moet worden afgebroken. In het laatste geval maakt het uit of er een 'standaard'of 'luxe' annuleringspolis is afgesloten. Een standaard annuleringsverzekering vergoedt allen niet-genoten vakantiedagen. Een luxe annuleringsdekking vergoedt de hele reissom, dus ook de vakantiedagen die al zijn verstreken. In onderstaande tabel staan de gedekte bedragen van doorlopende annuleringsverzekeringen met daarbij de vermelding dat er een standaard en/of luxe annuleringsdekking wordt aangeboden.



verzekerd bedrag Aanbieder en dekking per persoon (€) per polis (€) ABN AMRO - standaard 3000 onbeperkt Aegon - allrisk 2500 5000 Aegon - standaard 1500 4000 Allianz Global Assistance - standaard/luxe 3000 15000 Allianz Nederland - standaard 1500 7500 ANWB - standaard/luxe 3000 onbeperkt Aon Direct - standaard/luxe 3000 12000 ASR - standaard/luxe 3000 12000 Avéro Achmea - standaard 3500 12000 Centraal Beheer - standaard/luxe 18000 onbeperkt De Europeesche - standaard/allrisk 1500 6000 Delta Lloyd - standaard 1500 onbeperkt Ditzo - standaard 3000 12000 FBTO - standaard 14000 14000 HEMA Verzekeringen - standaard 1500 5000 ING - standaard 1500 onbeperkt Inshared - standaard 2000 6000 Interpolis - standaard 4500 onbeperkt Klaverblad - standaard 3000 onbeperkt London Verzekeringen - standaard 2000 8000 Nationale-Nederlanden -standaard 5000 onbeperkt OHRA - standaard 1500 onbeperkt Reaal - standaard 2500 10000 SNS - standaard 1500 6000 Unigarant - standaard/luxe 3000 onbeperkt Univé - standaard/luxe 3000 12000 Zelf - standaard 1500 6000 ZLM - standaard 3000 12000

Peildatum: 7-6-2017

Bron: MoneyView, bewerking Consumentenbond

In de Reisgids van augustus/september 2017 staat het hele artikel 'Een streep door de vakantie' (pdf). In het gidsartikel kun je ook lezen bij welke verzekeraars het (tijdelijk) verhogen van de reissom mogelijk is.

