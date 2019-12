Unigarant vernieuwt doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Conclusie

De testoordelen van de doorlopende reisverzekering van 6,5 (Basis) en 7,4 (Uitgebreid) stijgen beiden met 0,1%. De Uitgebreid variant heeft het hoogste testoordeel van de verzekeraars in onze vergelijker. De Basis variant komt bijna onderaan in de lijst de staan. De doorlopende annuleringsverzekering van Unigarant kwam vorig jaar negatief uit de bus op het gebied van annuleringsdekking bij het Zika-virus en uitkering bij negatief reisadvies.

Door de module 'Extra annuleringsredenen' kun je deze risico’s verzekeren. Indien je jouw reis boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds, dan bestaat er nog steeds een kans dat je van het fonds geen vergoeding ontvangt. In dat geval is de module Extra annuleringsredenen nuttig.

Kenmerken

De vernieuwde Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering is sinds 3 april verkrijgbaar. Het zijn 2 verzekeringen:

Doorlopende Reisverzekering en

Doorlopende Annuleringsverzekering.

Je kunt deze verzekeringen apart of in één pakketpolis afsluiten. Je hebt daarbij de keuze tussen 2 dekkingsvarianten:

Basis

Hierbij zijn de modules Bagage, Medische kosten, Ongevallen en Wintersport optioneel.

Je kunt niet kiezen voor overige modules waaronder Reisrechtsbijstand en Vervangend vervoer.

Je bent verzekerd in Europa.

Uitgebreid.

Bij deze variant kun je kiezen voor Europa of Wereld.

Je kunt kiezen voor alle aanvullende modules die Unigarant biedt.

De doorlopende reis- en annuleringsverzekering sluit je af via je tussenpersoon, online of bij de ANWB.

Verbeteringen doorlopende reisverzekering

Vergoeding van elektronische apparatuur is verhoogd van €1600 naar €2000 per reis.

Vergoeding van kleren en toiletspullen bij bagageverlies is verruimd van €150 tot maximaal €250 per verzekerde.

Nieuw bij bagagedekking: Vergoeding voor vervangend huurmateriaal.

Bij de doorlopende reisverzekering kun je ook verkeersrechtsbijstand en een zakenreis meeverzekeren (tegen extra betaling).

Bij module reisrechtsbijstand is de franchise (drempelbedrag) verlaagd van €200 naar €150. Het belang van jouw zaak moet minimaal €150 zijn om rechtshulp te kunnen krijgen.

Extra annuleringsredenen

Bij de variant Uitgebreid kun je kiezen voor de module ‘Extra annuleringsredenen’. De maandpremie is €0,35 voor 1 verzekerde en €0,65 voor 2 of meer verzekerden. Het eigen risico is €150. De maximale vergoeding van de annuleringsverzekering is €1500 per verzekerde.

Je kunt met deze dekking annuleren bij natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse onrust of oproer en een plotseling, onaangekondigde staking. Dit is dus een dekking die los staat van de dekking van de annuleringsverzekering. Daaronder vallen redenen als ernstige ziekte of overlijden van jezelf of je naasten, onvrijwillige werkloosheid, gebroken relatie en nieuwe baan.

Alternatieven

Unigarant is niet de enige verzekeraar die dekking aanbiedt voor 'extra' annuleringsredenen (natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse onrust of oproer en een plotseling, onaangekondigde staking).

De Allrisk Doorlopende Reisverzekering van Aegon en De Europeesche dekken standaard alle onvoorziene gebeurtenissen - buiten schuld van verzekerde - die ertoe leiden dat geannuleerd moet worden.

Bij Avéro Achmea, Centraal Beheer en Interpolis kun je ook annuleren als je door natuurgeweld niet meer bij je vakantiehuis kunt komen.

Klaverblad biedt ook standaard-dekking voor de extra annuleringsredenen behalve bij terrorismedreiging.

Het verschil is dat Unigarant de dekking als optionele module aanbiedt en de andere genoemde verzekeraars het standaard in de annuleringsdekking hebben zitten.

