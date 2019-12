De Europeesche reisverzekering

De Europeesche-doorlopende reisverzekering opzeggen

De Europeesche-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van De Europeesche.

Over De Europeesche

De Europeesche is gespecialiseerd in het verzekeren van activiteiten die u in uw vrije tijd onderneemt. Bijvoorbeeld reizen, motorrijden, watersporten, golfen en kamperen met uw camper of caravan. De verzekeringen van de Europeesche kunt u afsluiten via onafhankelijke verzekerings-adviseurs en via reisbureaus. De Europeesche is onderdeel van ASR Nederland.

Contactgegevens Europeesche Verzekeringen