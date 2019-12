Turien & Co reisverzekering

Turien & Co-doorlopende reisverzekering opzeggen

Turien & Co-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Turien & Co.

Over Turien & CO

Turien & Co. is een van de grootste, zelfstandige Nederlandse assurantiekantoren en houdt zich ruim 50 jaar bezig met motorrijtuigverzekeringen. Verzekeringen zijn niet direct af te sluiten via Turien & Co., afname van producten en diensten verloopt via verschillende assurantieadviseurs.

Turien & Co. biedt verzekeringen aan op het gebied van vervoer, reizen, zorg, inkomen, rechtsbijstand en verzekeringsproducten en advies voor werkgevers.

Contactgegevens Turien & Co