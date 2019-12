Verzekeruzelf.nl-doorlopende reisverzekering opzeggen

Verzekeruzelf.nl-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Verzekeruzelf.nl.

Over Verzekeruzelf.nl reisverzekering

Verzekeruzelf.nl is opgericht in 2002 als online verzekeraar. Alle zaken rondom de verzekering worden geregeld via de volmacht en het verzekeringsplatform Intrasurance. Verzekeruzelf.nl is gespecialiseerd in 8 verzekeringen: Auto, Motor, Inboedel, Opstal, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Reis en het Verzekeruzelf.nl Pakket.

Bij Verzekeruzelf.nl verloopt alle communicatie via chat, e-mail of de website. Klanten regelen alles zelf online in een persoonlijk dossier.