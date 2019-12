Verzekeringsdekking voor schade aan dakkoffer uiteenlopend

Om meer bagage mee te kunnen nemen, kun je besluiten een dakkoffer te gebruiken. De prijs varieert van een paar honderd euro tot circa €1500 en ook de inhoud is vaak kostbaar. Maar wat dekt je doorlopende reisverzekering bij schade of diefstal?

Dekking verschilt

De maximale vergoeding voor schade aan je dakkoffer verschilt per reisverzekering. De bedragen variëren van €200 tot €10.000. Of de dekking voldoende is, hangt af van de prijs van je dakkoffer. Controleer op je polis of je de categorie bagage hebt verzekerd. Deze vergoeding valt namelijk onder deze categorie. In de tabel hieronder zie je de maximale vergoeding per verzekeraar.

Verzekeraar Maximale vergoeding Verzekeraar Maximale vergoeding ABN AMRO €2500 Inshared €2500 Aegon €4000 (Basis)

€5000 (Allrisk) ING €2500 Allianz Global Assistance €350 (Budget)

€500 (Comfort)

€1000 (Premium) Interpolis €3000 Allianz Nederland €350 (Budget)

€500 (Comfort) Klaverblad €250 ANWB €2000 (Compact)

€3500 (Compleet) Nationale-Nederlanden €250 Aon Direct €500 nowGo €200 (Europa)

€300 (Plus) ASR €10.000 OHRA €750 Centraal Beheer €500 Reaal €7000 De Europeesche €1000 (Basis)

€3000 (Comfort)

€5000 (Optimaal) SNS €200 (Europa)

€300 (Plus) De Friesland €350 Unigarant €2000 (Basis)

€3500 (Uitgebreid) De Goudse €350 Univé €350 Ditzo €3000 ZLM €3000 FBTO €500 Zwitserleven €10.000 Hema Verzekeringen €2500

Bron: MoneyView, peildatum 26 juli 2018

Dekking bij diefstal

Bij de meeste verzekeraars is diefstal uit een dakkoffer verzekerd, mits deze goed is afgesloten. Er moet dan wel braakschade zijn. Sommige verzekeraars stellen grenzen aan de tijdstippen waarop de diefstal plaatsvindt. Er is dan bijvoorbeeld geen dekking als de diefstal 's nachts plaatsvindt. Heel onhandig als je de auto parkeert bij een overnachtingshotel, op weg naar je eindbestemming.

Preventietips

Om narigheid zoals schade aan je spullen te voorkomen, kun je een aantal maatregelen treffen.

Haal je bagage uit je dakkoffer als je op de plaats van bestemming bent aangekomen.

Doe een plastic zak om je bagage, omdat de dakkoffer kan lekken.

Let op de (inrij)hoogte bij benzinepompen, parkeergarages, parkeerplaatsen, tolpoorten en viaducten.

Lees ook: