Vigi reisverzekering

Eerste indruk|De Vigi on-demand reisverzekering is een kruising tussen een kortlopende en doorlopende reisverzekering. Je betaalt alleen premie voor de dagen dat je op vakantie bent. Wel weet de app zelf wanneer dat is. Je hoeft de verzekering niet steeds opnieuw af te sluiten. Is dat gunstiger dan een normale reisverzekering?

Conclusie: niet of enkele euro's goedkoper

Een reisverzekering die alleen geld kost op de dagen dat je daadwerkelijk op vakantie bent en dat automatisch weet. Het klinkt logisch en je hoeft er niet meer aan te denken om per vakantie een kortlopende reisverzekering af te sluiten. De toegevoegde waarde zou ook moeten zijn dat je flink goedkoper uit bent dan met een doorlopende reisverzekering. Daar betaal je immers voor 365 dagen dekking.

Vigi maakt deze verwachting niet waar. Binnen Europa is het premievoordeel van Vigi slechts enkele euro's. Buiten Europa legt Vigi het zelfs af tegen een aantal goedkopere doorlopende reisverzekeringen, waaronder die van familielid SNS. Daarnaast is Vigi pas bij meer dan 6 weken vakantie per jaar goedkoper dan een kortlopende reisverzekering. De dekking en voorwaarden van de reisverzekering van Vigi zijn overigens dik in orde.

Wat is Vigi?

Vigi is een app van de verzekeraar Vivat, bekend van de 'verzekeringsmerken' Reaal, SNS, Zwitserleven en nowGo. De app Vigi bestaat uit 2 onderdelen:

Mijn stuff: een spullenverzekering met dekking binnen- en buitenshuis. Je kunt hiermee je smartphone, laptop, tablet, camera, smartwatch, televisie en virtual-realitybril verzekeren op de dagen dat jij dat wilt. We hebben dit niet verder onderzocht.

Reisverzekering: een 'on-demand' reisverzekering die automatisch ingaat, zodra je de landsgrens passeert. Hiervoor moet je Vigi toegang geven tot je locatie (altijd, dus niet alleen bij gebruik van de app).

Vigi claimt de eerste op locatie gebaseerde reisverzekering in Nederland te zijn. Dat is niet helemaal waar. De bank-app Revolut biedt al langer een reisverzekering aan die ingaat, zodra je in het buitenland bent. De reisverzekering van Vigi is wel completer dan die van Revolut, want die dekt alleen medische kosten en tot een relatief laag bedrag.

Hoe werkt de Vigi Reisverzekering?

Aanmelden als klant bij Vigi is eenvoudig en doe je met behulp van je e-mailadres of via Facebook. Aanmelden via e-mail heeft onze voorkeur. In het laatste geval wisselen Facebook en Vigi jouw 'publieke profiel informatie' uit. Vigi is beschikbaar voor Apple-gebruikers en vanaf maart ook in Google Play. Bij het aanmelden vraagt Vigi toegang tot je locatie. Je moet daarbij kiezen voor 'sta altijd toe' anders werkt de verzekering niet. Ook wil Vigi toegang tot je 'bewegings- en fitnessactiviteit'. Naar eigen zeggen is dat laatste om je batterij te besparen. De locatie wordt alleen uitgelezen op het moment dat je in beweging bent.

De reisverzekering gaat in, zodra je de grens overgaat. Je betaalt een vaste premie per dag in het buitenland. De hoogte van de dagpremie hangt af van waar je je bevindt: in Europa (met daaronder inbegrepen de Azoren, Canarische Eilanden, Madeira en niet-Europese landen aan de Middellandse Zee) of buiten Europa. Verder kun je optioneel nog de dekking Wintersport aanzetten.

Wat is verzekerd?

De Vigi Reisverzekering biedt op hoofdlijnen dekking voor het volgende:

Hulpverlening, repatriëring (terugbrengen naar huis) na bijvoorbeeld een ongeval of ziekte

Bagage tot een totaalbedrag van €3500

Geneeskundige kosten inclusief kosten voor vervoer, medicijnen en ziekenhuisopname (kostprijs)

Tandartskosten tot maximaal €250

Een vaste uitkering bij overlijden (€25.000) en blijvende invaliditeit (maximaal €70.000)

Optioneel: wintersportdekking

Wat is niet verzekerd?

De Vigi Reisverzekering biedt geen dekking voor:

Vakanties in Nederland

Overige gezinsleden en reisgenoten

Smartphones, laptops, camera's en tablets. Die kun je - indien gewenst - extra bijverzekeren op de spullenverzekering in de app.

Schade, verlies en diefstal van geld, creditcards, pinpassen en waardepapieren.

Schade door de beoefening van gevaarlijke sporten, zoals bergsport of bungeejumpen.

Pech met je eigen vervoermiddel, zoals de auto, camper of boot

Annuleren of het afbreken van je vakantie

Hoe duur is het?

Dé toegevoegde waarde van een on-demand reisverzekering is dat je goedkoper uit bent dan met een normale (doorlopende) reisverzekering. Je betaalt immers alleen bij gebruik, dus voor de dagen dat je daadwerkelijk op vakantie bent.

De premie bij Vigi is €1,30 per dag binnen Europa met een maximum van €24,70 per verzekeringsjaar. Buiten Europa ben je €2,60 kwijt per dag met een maximum van €49,90 per verzekeringsjaar. Het maximumbedrag bereik je na 19 vakantiedagen. Een verzekeringsjaar gaat in, zodra je voor het eerst naar het buitenland gaat en de verzekering actief wordt. De gereisde dagen in Europa tellen mee voor de maximale premie buiten Europa. Je bent dus in totaal nooit meer kwijt dan €49,90, tenzij je ook de wintersportdekking aanzet (kosten €1,20 per dag).

We berekenden de jaarpremie van een aantal doorlopende reisverzekeringen met een vergelijkbare dekking. Opvallend genoeg komt de concurrentie voor vakanties binnen Europa vooral van de andere Vivat-verzekeraars. Reaal (€27,76) en SNS (€27,99) zijn op jaarbasis maar een paar euro duurder dan Vigi. Het premieverschil wordt wel groter in het voordeel van Vigi als je minder dan 19 dagen per jaar op vakantie bent.

Voor vakanties buiten Europa legt Vigi het af tegen de doorlopende reisverzekeringen van onder andere Aon Direct (€40,52), SNS (€40,99) en Univé (€46,46). Tenzij je minder dan 15 dagen op vakantie gaat. Al met al bedraagt de besparing met Vigi niets tot hooguit enkele euro's.

Lees ook: