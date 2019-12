5 GHz wifi voor alle nieuwe Ziggo-klanten

Nieuws|Ziggo belooft vanaf 1 september aan nieuwe abonnees alleen nog dual-band wifi-modems te sturen. Deze wifi-zenders werken niet op 1, maar op 2 frequenties: de klassieke 2,4 GHz band en de relatief nieuwe 5 GHz band. Wie 5 GHz wifi gebruikt, heeft geen last van storende wifi-netwerken van de buren.

Wifi gaat aan zijn eigen succes ten onder, constateert het Agentschap Telecom (pdf). Het instituut zegt dat vooral in de steden de draadloze netwerken van huishoudens elkaar uit de ether drukken. Op de populaire wifi-frequentie 2,4 GHz zijn namelijk slechts 3 kanalen beschikbaar die elkaar niet storen. Deze kanalen raken overbelast. De AT adviseert nieuwe wifi-zenders en -ontvangers die werken op 5 GHz.

Op de nieuwe wifi-frequentie zijn veel hogere snelheden mogelijk en tientallen kanalen beschikbaar. Het hoogfrequente signaal dringt wel slechter door muren en plafonds, al blijft er meestal nog een behoorlijke wifi-snelheid over door 1 plafond heen, volgens onze test routers.

Dual-band

Handig zijn de draadloze routers en wifi-modems die zowel een 5 GHz als een 2,4 GHz netwerk uitstralen: dual-band routers en -modems. Ongeveer de helft van de laptops, smartphones en tablets kan namelijk nog niet met 5 GHz wifi overweg. Ze hebben alleen een 2,4 GHz wifi-ontvanger. Het aantal apparaten met een 5 GHz antenne neemt wel toe.

Alleen nog dual-band bij Ziggo

Hoe kom je aan dual-band? Alle moderne routers uit de winkel zijn dual-band. Maar ook steeds meer providers geven een dual-band modemrouter aan hun abonnees. Ziggo levert op dit moment uiteenlopende dual-band modellen, maar bij de goedkopere abonnementen ook nog apparaten die alleen een 2,4 GHz netwerk aanbieden. Wie vanaf 1 september een Ziggo internetabonnement neemt, krijgt altijd een dual-band model in bruikleen, zo meldt een woordvoerder. Of je een goedkoop instapabonnement neemt, maakt niet uit. Het gegarandeerde aanbod van een dual-band modemrouter geldt dus alleen voor nieuwe klanten vanaf 1 september, niet voor bestaande die al apparatuur hebben staan.

KPN en Telfort

KPN geeft aan dat het een dual-band wifi-modem uitlevert (de Experia Box V10), maar ook modellen die alleen 2,4 GHz wifi leveren (de Experia Box V8 en V9). Wie welk wifi-modem krijgt bij KPN- of Telfort-internet, hangt af van de voorraad.

Het uitgiftebeleid bij de andere providers wisselt ook nogal. Sommige providers (Online, Tele2) hebben nog helemaal geen dual-band modemrouter.

Advies

Mensen die die last hebben van de wifi van de buren en die een nieuw internetabonnement overwegen, moeten dus goed opletten of de provider een modemrouter levert die dual-band is. Wie voorlopig niet wil wisselen van provider, kan beter naar de winkel voor een losse router. Deze router kan met een kabel aan de huidige modemrouter worden verbonden. Uit de nieuwe router komt dan 2,4 GHz en 5 GHz wifi.

De beste router voor jouw budget? Zie de test routers. In deze test zijn ook de modemrouters van providers getest.