Lek Fritz!Box-modemrouter geeft toegang tot telefoonlijn XS4All-abonnees

In de Fritz!Box-modemrouters is een lek gevonden waardoor ongewenste gebruikers kunnen bellen met jouw telefoonnummer(s) én op jouw kosten.

Toegang tot jouw Fritz!Box is er gelukkig niet zomaar. Dit kan alleen als je Fritz!Box-gegevens bekend zijn en daarnaast moet de functie 'remote-access' aan staan (de woordvoerder van XS4All wil benadrukken dat de functie standaard uit staat). De Fritz!Box-gegevens bestaan uit het IP-adres, de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Fritz!Box. Met de functie 'remote-access' is het mogelijk om buitenshuis (via internet) toegang te krijgen tot jouw router en netwerk.

AVM, de fabrikant van Fritz!Boxen, bevestigde in een persbericht dat de hack speelt. Daarom adviseert AVM om de 'remote access' functie uit te schakelen. Mocht je de functie niet willen missen dan moet je in ieder geval een nieuw en sterk wachtwoord aanmaken.

Meer informatie

Op de sites van XS4All en AVM staat een beveiligingscheck, waarmee je kunt zien of 'remote access' aan staat. Doe de beveiligingscheck van XS4All en de beveiligingscheck van AVM.

De handleiding van XS4All legt uit hoe je 'remote access' moet uitschakelen en hoe je de Fritz!Box gebruiksinstellingen wijzigt.

Update 7/2/2014 14:10

Niels Huijbregts (woordvoerder XS4All) laat de Consumentenbond weten dat de internetprovider iedereen adviseert om 'remote access' helemaal uit te schakelen. Omdat nog niet bekend is waar het lek zit is het risico te groot om de functie aan te laten staat. Zelfs niet als je eerst het wachtwoord wijzigt.

Update 10/2/2014 11:45

AVM heeft ontdekt hoe kwaadwillenden toegang krijgen tot de Fritz!Box.

Zoals al werd vermoed gebeurt dit via poort 443 als de functie 'remote access' of 'MyFritz!' aan staat. Begin deze week wordt nieuwe firmware (software) voor de Fritz!Box beschikbaar gesteld. Tot de nieuwe firmware op je modemrouter staat, kun je het beste het eerder gegeven advies volgen. Schakel 'remote access' uit en verander de wachtwoorden die in je Fritz!Box staan.

XS4All heeft een handleiding op haar website staan waarin wordt uitgelegd hoe Frtiz!Box modemrouters van een nieuwe firmware kunnen worden voorzien.