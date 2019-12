8 routers vers getest

Nieuwe Beste Koop

We testen minimaal 3 keer per jaar routers. Deze keer besteden we aandacht aan 8 routers: 1 Asus, 2 Netgears, 3 Sitecoms, 1 Synology en 1 TP-Link. De vers geteste routers presteren redelijk goed tot uitstekend. 1 router heeft zo'n goede prijs-kwaliteitverhouding dat hij wordt beloond met het predicaat Beste Koop.

Nieuwe testonderdelen en wegingen

We hebben het testonderdeel 'standaardbeveiliging' hernoemd naar 'beveiliging en privacy'. We kijken goed naar de standaard beveiligingsinstellingen en sinds augustus 2017 beoordelen we ook hoe goed de fabrikant omgaat met je privacy.

Daarnaast hebben we sinds augustus 2017 enkele wegingen gewijzigd. Hierdoor kunnen testoordelen van eerder geteste routers licht afwijken van het oude testoordeel. Voorbeelden zijn: een hogere weging voor 'opties voor ouderlijk toezicht' en 'webinterface via smartphone' en een lagere weging voor 'positie aan/uit-knop' en 'duidelijkheid ledjes'.

Opvallendheden uit de test

De claims op de verpakkingen van de routers worden niet altijd waargemaakt. Denk aan kreten als 'blazing fast', 'up to 3x faster' en 'fastest wifi ever'. Laat je er niet door verleiden, bekijk onze testresultaten voor een goed beeld van de snelheid van de routers.

Het installeren van een router is eenvoudiger geworden. Maar het kan nog veel makkelijker, zoals we hebben ondervonden tijdens het proberen van de Linksys Velop en TP-Link Deco M5 (eerste indrukken).

De routers zijn allemaal te beheren via een iPhone- of Android-app. Het is ook mogelijk om via je smartphone de webinterface te bezoeken, maar bij geen enkele router is dit een prettige manier van werken. Hopelijk wordt dat in de toekomst verbeterd, zodat je de routers ook zonder app fijn op je smartphone kunt bedienen.

Alleen bij de TP-Link Archer C1200 valt op dat je na het volgen van de installatiewizard verplicht de gebruikersnaam en wachtwoord moet wijzigen. Hetzelfde geldt voor de SSID 's en bijbehorende wachtwoorden. De andere routers zijn minder streng.

De vers geteste routers op een rij

