Eerste indruk|Er zijn verschillende manieren om anoniem te internetten en je ip-adres te verbergen. Maar de meeste zijn ingewikkeld of kosten elke maand weer geld. Dit geldt niet voor de Anonabox. Met een eenmalige investering van 7 tientjes surf je voortaan anoniem over internet. Dan moet je wel veilige software gebruiken en nog wat praktische zaken regelen om tracking tegen te gaan.

Eenvoudig, maar niet zo snel

Met Anonabox kun je eenvoudig en zonder terugkerende kosten anoniem internetten. Dit gaat wel ten koste van de snelheid en een enkele site is niet bereikbaar, maar in de praktijk heb je er niet veel last van. Als je geen geduld hebt kun je kijken naar de Anonabox Pro. Die is een stuk sneller en heeft meer instelmogelijkheden.

Alleen de Anonabox (Pro) aanschaffen is niet voldoende voor volledig anoniem internetten. Je moet ook je browser en andere software veilig instellen, want Google, Facebook en andere bedrijven proberen jou te volgen over internet met cookies en andere trackingtechnieken.

Anonabox installeren

De Anonabox is niet veel groter dan een luciferdoosje en ziet er keurig afgewerkt uit. Je kunt de box niet instellen en je kunt zelfs het wachtwoord niet wijzigen.Het lange wachtwoord staat achterin het bijgeleverd boekje.

De Anonabox sluit je met een ethernetkabel op je router aan. De kabel moet je zelf aanschaffen, want hij wordt niet meegeleverd. De box krijgt stroom via de meegeleverde usb-kabel, die je in een vrije usb-poort van je router steekt.

Na een klein minuutje zie je een extra wifi-netwerk met de naam 'Anonabox'.

Nadat je bent verbonden met dit wifi-netwerk zit je anoniem op internet. Vanaf nu hoef je alleen maar van wifi-netwerk te wisselen om wel en niet anoniem te internetten: een kind kan de was doen.

TOR-netwerk en het dark-web

De Anonabox maakt gebruik van het TOR-netwerk: een groot netwerk van allerlei onnavolgbaar met elkaar verbonden computers. Elke 10 minuten wordt een nieuwe verbinding gelegd en ben je weer via een andere route aan het internet gekoppeld en ben je dus weer met een ander IP-adres bekend.

TOR laat jou niet alleen anoniem over het internet surfen, maar het geeft je ook toegang tot het Darkweb/Deepweb: het verstopte internet waar zich tal van dubieuze websites bevinden die je op het normale internet niet kunt vinden. Pas op met deze sites: wat hier wordt 'aangeboden' is doorgaans illegaal. Je herkent deze sites aan hun gekke domeinnaam met .onion aan het eind.

Trager internet

Het grootste nadeel van het internetten via de Anonabox is dat het een stuk trager werkt. Het kan even duren voor een website geladen is, maar meestal is hij er binnen enkele seconden. Toch laadt het allemaal een stuk sneller dan de Onion-browser, die via het TOR-netwerk de webpagina's binnenhaalt.

Met zijn grote broer - de Anonabox Pro - hebben we overigens geen noemenswaardige last van vertraging.

Niet toegankelijke websites

Niet alle websites vinden het leuk om bezoekers via het TOR-netwerk te begroeten. Websites kunnen vaststellen dat je gebruikt maakt van het TOR-netwerk en kunnen je browser blokkeren als ze dat willen. We zijn overigens geen belangrijke en/of Nederlandse sites tegengekomen die dit doen.

Nog anoniemer internetten

Vind je TOR niet anoniem genoeg? Dan kun je een Anonabox Pro aanschaffen. Ook de Pro werkt onder water met TOR maar combineert dat met VPN, een andere manier om anoniem op het internet te verblijven. Deze VPN-verbinding moet je zelf instellen en aanschaffen, waarmee de installatie gelijk een stuk lastiger wordt.

Voor de meeste VPN-diensten betaal je €50 tot €70 per jaar. Bij de Anonabox Pro zitten 2 coupons voor een gratis maand VPN: 1 bij VyperVPN en 1 bij HideMyAss. Deze 2 diensten kun je ook eenvoudig instellen op de Anonabox met je inlognaam en wachtwoord. Je kunt ook andere VPN-diensten instellen, maar dat is wat meer werk.

Tracking door websites tegengaan

Alleen de internetverbinding anonimiseren met de Anonabox is niet genoeg om anoniem te internetten. Zodra je internet op surft, zal elke website of dienst die je bezoekt je proberen te te markeren met cookies en andere volgtechnieken. Het is heel moeilijk om deze tracking tegen te gaan.

De beste browser voor anoniem internetten is waarschijnlijk TOR, omdat hij de meeste (bekende) volgtechnieken blokkeert. De TOR-browser is wel erg traag.

Een alternatief is een standaard webbrowser als Chrome of Firefox zodanig aanpassen dat bedrijven (en overheden) minder tracking kunnen gebruiken. Een veelbelovende anti-tracking plug-in is Privacy Badger van de EFF (Electronic Frontier Foundation). Er zijn ook browsers die zijn al van te voren zijn aangepast om meer privacy te bieden, zoals Brave en Epic.

Gedrag aanpassen

Ook je eigen gedrag zul je moeten aanpassen voor anoniem(er) internetten:

Als ingelogde Google/Facebookgebruiker geef je jezelf prijs bij elke website die je bezoekt. Deze grote commerciële bedrijven weten wie je bent, maar deze kennis wordt ook elders gebruikt. Je zult dus eerst moeten uitloggen.

Vergeet ook niet voor het internetten je (tracking) cookies weg te gooien.

Gebruik je (toch) de Google Chrome-browser? let dan ook op dat je niet in deze browser bent ingelogd met je Google-account (in dat geval even uitloggen).

Nog niet in Nederland te koop

Je kunt Anonabox nog niet in Nederland kopen, maar wel bestellen op de website van Anonabox en (iets goedkoper) op Amazon.com. De gewone Anonabox kost €64 ($70) en de pro €110 ($120). De verzendkosten verschillen per verzendmethode en beginnen bij €13 ($14).

