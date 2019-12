8 routers getest en vernieuwde berekening testoordeel

Nieuws|In april publiceren we 8 versgeteste routers in onze vergelijker. Ook introduceren we een nieuwe berekening voor de testoordelen. De versgeteste routers zijn van de merken Asus, AVM, D-Link, Linksys, Netgear en nieuwkomers Eminent en F-Secure. Er is een nieuwe Beste Koop en een nieuwe Beste uit de Test.