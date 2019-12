Contactgegevens routermerken

Heb jij problemen met de firmware van je router of andere vragen over je router? Neem dan contact op met de supportafdeling van jouw routermerk. Wij hebben alle contactgegevens en bijzonderheden op een rijtje gezet.

Apple

0900 - 777 77 03

€0,35 per gesprek.

Asus

059 - 157 02 90

Kosten worden niet gemeld.

AVM

+49 (0)30 399 762 32

Kosten worden niet gemeld. Maar let op, dit is een Duits telefoonnummer.

De ondersteuning is in het Duits of Engels.

Belkin

020 - 711 80 00

Kosten worden niet gemeld.

De ondersteuning is in het Nederlands of Engels

Buffalo

0900 - 040 12 56

€0,05 per minuut met een starttarief van €0,045.

De ondersteuning is in het Engels.

Cisco

0800 - 020 07 91

Kosten worden niet gemeld.

De ondersteuning is in het Nederlands of Engels.

D-Link

010 - 799 43 44

Kosten worden niet gemeld.

Draytek

0900 - 372 98 35

€0,35 per minuut met een starttarief van €0,045 en een maximum van €17,50.

Edimax

040 - 250 12 00

Kosten worden niet gemeld.

De ondersteuning is in het Nederlands of Engels.

EnGenius

0900 - 943 422

€0,50 per minuut.

F-Secure

020 - 241 68 84

Kosten worden niet gemeld.

Geen keuzemenu, je krijgt direct support aan de lijn.

Icidu

0900 - 80 89

Kosten worden niet gemeld.

Geen keuzemenu, je krijgt direct de technische dienst aan de lijn.

Linksys

020 - 206 15 22

Kosten: Er wordt gemeld dat het binnenlandse tarief geldt.

Netgear

020 - 721 90 80

Verwijst naar netgear.nl voor de kosten, maar die zijn daar niet te vinden.

De ondersteuning is in het Engels.

Razer

Razer is voor Nederlanders via chat te bereiken.

Sitecom

0900 - 381 00 02

Kosten worden niet gemeld.

Geen telefonisch menu, je krijgt direct Network Solution Centre aan de lijn. Deze ondersteunt het merk Sitecom.

Samsung

0900 - 726 78 64

€0,10 per minuut met een starttarief van €0,045.

Synology

+1 (0) 425 296 31 77

Let op! Dit is een Amerikaans telefoonnummer. Kosten worden niet gemeld.

TP-Link

030 - 603 87 35

Kosten worden niet gemeld.

De ondersteuning is in het Engels, maar toen wij op 6 april 2016 belden was de melding 'dial again later' te horen.

Trust

078 - 654 33 87

Kosten worden niet gemeld.

USRobotics

0900 - 202 58 57

€0,20 per minuut met een starttarief van €0,045 en een maximum van €10.

ZyXEL

0900 - 999 35 65

€0,45 per minuut met een starttarief van €0,045 en een maximum van €22,50.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke routers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste router

Niet gevonden wat je zocht?