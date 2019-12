Stappenplan: wachtwoord draadloos netwerk

1. Bekijk de huidige beveiliging van je draadloze netwerk

Windows XP: Vanaf 8 april 2014 wordt Windows XP niet meer voorzien van beveiligingsupdates door Microsoft. Na die datum is het onverstandig om Windows XP te gebruiken bij het internetten. Als je gebruik wil blijven maken van Windows kun je het beste overstappen op een recente versie.

Windows Vista: Vanaf 11 april 2017 wordt Windows Vista niet meer voorzien van beveiligingsupdates door Microsoft. Na die datum is het onverstandig om met Windows Vista gebruik te maken van internet. Als je gebruik wil blijven maken van Windows kun je het beste overstappen op een recente versie.

Windows 7: klik op het draadloos netwerk icoontje rechts onder in de taakbalk en vervolgens op het eigen draadloze netwerk. Kies daar Eigenschappen > Beveiliging.

Windows 8 en Windows 10: druk op de toetsen Crtl + r. Type hier 'control panel' zonder de aanhalingstekens en druk vervolgens op enter. Klik op 'Basisnetwerkgegevens weergeven' en 'Verbindingen instellen'. Klik op de 'Wi-Fi verbinding', herkenbaar aan het symbooltje met 5 streepjes. Klik op eigenschappen en vervolgens op het tabblad beveiliging.

Apple macOS: klik op draadloos netwerk icoontje > Eigen draadloos netwerk. Nu vraagt de computer om het WEP of WPA2 -wachtwoord.

2. Meldt de beveiligingsstatus WPA2-AES of WPA2-CCMP, dan zit je goed. Is de status ‘Open’, WEP of WPA, dan is het belangrijk om de gebruiksaanwijzing van de router of wifimodem erbij te pakken of op de site van de provider de beveiligingsinstructies te volgen. Dat gaat doorgaans door met het IP-adres van de router (staat in de handleiding) in te loggen in de browser.

3. Kies daar gelijk voor een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

4. Verander onder ‘SSID’ de productnaam van de router(modem) in een fantasienaam zodat kwaadwillenden hem niet herkennen als makkelijk te kraken type.

5. Kies voor een WPA2-AES of WPA2-CCMP.

