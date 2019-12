Let op! De persoonlijke ondersteuning voor dit product is door fabrikant AVM beëindigd. Mocht je het product al bezitten: Op de website vind je nog een eigen pagina voor de Wlan Repeater. Download daar de laatste firmware en installeer deze om een gevaarlijk lek te dichten.

Conclusie

De Fritz! Wlan Repeater doet wat de fabrikant claimt, namelijk het versterken van een draadloos netwerk. Voor veel gebruikers kan het installeren ervan een brug te ver zijn. De Engelstalige handleiding, FM-zender software en menu's zijn onduidelijk. Daarnaast is de aanraakbediening aan de voorkant van de Fritz! Wlan Repeater niet handig.

Het FM-gedeelte is een ramp. Ook hier een omslachtige en onduidelijke procedure in het Engels die in onze test tot geen enkel resultaat heeft geleid. Bovendien is de prijs van de Fritz! Wlan Repeater hoog: voor de helft koop je al een tweede draadloze router die, gekoppeld aan de eerste, het bereik van je draadloze netwerk kan vergroten.

Pluspunten

Werkt met alle routers

Ondersteuning voor 802.11n en WPA2

Minpunten

Engelstalige handleiding

Engelstalige menu's

Prijzig

Led-aanraakscherm onduidelijk

Algehele manier om product in te stellen is niet gebruiksvriendelijk

FM-zender is niet krachtig

Wat is de Fritz! Wlan Repeater?

Met de Fritz! Wlan Repeater vergroot je het wif-bereik. Het apparaat koppelt zich draadloos aan een al aanwezige draadloze router om het signaal hiervan zelf weer verder te verzenden. Plekken in huis waar het draadloze signaal zwak is, voorzie je hiermee van een sterker signaal.

Als extraatje kan de Fritz! Wlan Repeater muziek vanaf je draadloze thuisnetwerk afspelen via de FM-band, zoals een FM-zender in de auto. Elk stereosysteem of FM-radio kan de muziek ontvangen en laten horen.

FM-zenderfunctie

Volgens de fabrikant is de ideale plek voor de Fritz! Wlan Repeater tussen de router en het apparaat of ruimte waar het signaal niet meer sterk genoeg is. Prima, maar de FM-zender van de Fritz! Wlan Repeater komt niet verder dan een paar meter. Daarna wordt de kwaliteit slechter. De ideale plaats voor de Fritz! Wlan Repeater is dus dichtbij de betreffende FM-radio of stereoset. Vaak is dit niet het geval waardoor de FM-zenderfunctie zijn waarde verliest.

Installeren

We testten de Fritz! Wlan Repeater in een nieuwbouwhuis met betonnen muren. Als je de stekker in een stopcontact prikt, verschijnen er na enkele seconden drie rode punten op het LED-scherm. Daarmee kun je navigeren door de opties. De eerste stap is het koppelen van de Fritz! Wlan Repeater aan je draadloze router. Dat kan op drie manieren, de eerste is via een wizard die via de browser draadloos toegankelijk is via de Fritz! Wlan Repeater.

De tweede manier is middels WPS (Windows Protected Setup) waarbij tegelijkertijd een knop op de router en op de Fritz! Wlan Repeater moet worden ingedrukt. Daarna kan deze zichzelf automatisch en veilig koppelen aan het huidige draadloze netwerk. Deze methode is het meest eenvoudig.

De derde mogelijkheid is de handmatige, die moet je alleen gebruiken als de eerste twee falen of niet mogelijk zijn. Het advies is om de tweede mogelijkheid te gebruiken. Biedt de router geen ondersteuning hiervoor, dan is het menu van de Fritz! Wlan Repeater een optie.

Het menu van de Fritz! Wlan Repeater is helaas Engelstalig waardoor het voor sommige consumenten een stuk ingewikkelder kan worden.

We kiezen hier een reeds aanwezig draadloos netwerk en geven het bijbehorende wachtwoord op. De Fritz! Wlan Repeater kan netjes overweg met alle draadloze beveiligingstechnieken van WEP (niet aan te raden) tot aan WPA2. Nadat alles is ingevuld, koppelt de Fritz! Wlan Repeater zich aan de draadloze router, dit kan enkele minuten duren. Op het LED-scherm zien we een klokje dat aangeeft dat het apparaat bezig is. Na enkele seconden geeft het LED-scherm op de Fritz! Wlan Repeater aan dat de verbinding is gemaakt.

Verbeterd signaal

Uit enkele eenvoudige testjes blijkt dat de Fritz! Wlan Repeater zijn werk prima doet. Op de zolderkamer en de tuin, waar we eerst een zwakke dekking hadden, was de ontvangst na installatie van de Fritz! Wlan Repeater aanzienlijk verbeterd. De Fritz! Wlan Repeater neemt overigens exact dezelfde naam over van je huidige draadloze netwerk evenals de gebruikte beveiligingstechniek (WPA2) en het wachtwoord van het draadloze netwerk.

Om de Fritz! Wlan Repeater verder in te stellen, de FM-zender aan te zetten of de firmware bij te werken, is het menu toegankelijk door in je browser 'fritz.repeater' in te voeren of het ip-adres, in ons geval http://192.168.0.190. Om de FM-zenderfunctie te testen, moet je de FM-zender aanzetten (staat standaard uit). Daarna stelt het product zelf de beste frequentie in en toont deze niet alleen op het scherm, maar ook op de Fritz! Wlan Repeater zelf.

Muziek

Vervolgens moet je een apart programmaatje installeren om je muziekcollectie te koppelen aan de Fritz! Wlan Repeater. Dit programma download je via het menu van de Fritz! Wlan Repeater. Het 'Program for the Audio Bridge' werkt overigens alleen met Windows. En helaas komen we niet alleen Engelse, maar zelfs Duitse teksten tegen.

We installeren het (Engelstalige) programma op een Windows 7 machine, tikken het wachtwoord van het draadloze netwerk in en de software zegt dat alles werkt. Vanaf nu zou al het geluid van de computer via de ingebouwde FM-zender en de juiste frequentie te horen moeten zijn. Nadeel is overigens dat de computer dus wel altijd aan moet staan en dat je de muziek niet op afstand kunt bedienen.



Ondanks dat de software groen licht gaf en er slechts 1 meter en een bureau tussen de FM-zender en een FM-tuner zat, is het ons niet gelukt om muziek af te spelen. We kunnen niet anders dan concluderen dat deze functie slecht uitgewerkt is. Wellicht dat een toekomstige firmware-update redding biedt.

Update: Wifi-homeplugs getest

Een andere manier om je wif-bereik te vergroten is het installeren van een setje wifi-homeplugs. Bezoek ons dossier wifi-homeplugs voor meer informatie.