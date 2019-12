Traag wifi door Android in combinatie met Chromecast of Google Home

Nieuws|Trage wifi wordt mogelijk veroorzaakt door Android in combinatie met je Chromecast of Google Home. Google meldt op haar website dat de oorzaak bekend is en brengt vandaag een oplossing uit via Google Play.

Update: Google Support

We hebben op 22 januari contact opgenomen met Google Support. Volgens Google Support zal het ongeveer tot 1 februari 2018 duren voordat wereldwijd alle Android-apparaten zijn voorzien van de oplossing voor het wifiprobleem.

Officiƫle reactie Google

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. Standaard installeert de Play Store automatisch beschikbare updates op een geschikt moment. Daarbij wordt automatisch gekeken of je Android-apparaat onder andere voldoende batterij en goed bereik heeft om de updates volledig uit te kunnen voeren.

Trage wifi

Google meldt op haar website dat ze bekend is met een probleem dat kan zorgen voor langzame wifi. Het probleem kan optreden als je een Chromecast of Google Home en minimaal 1 Android-apparaat (smartphone of tablet) op je thuisnetwerk aangesloten hebt. Volgens Google zorgt een fout in de Cast-software in Android mogelijk voor een onnodige stijging van de hoeveelheid netwerkverkeer. Dat kan ervoor zorgen dat je wifi-netwerk vertraagt of tijdelijk niet reageert. De invloed op je wifi-netwerk hangt af van je router.

Oplossing volgt snel

Vandaag zal Google een update uitbrengen via Google Play waarmee het probleem wordt verholpen. Om het probleem tijdelijk te verhelpen kun je volgens Google het volgende doen: herstart je Android apparaat en controleer of je router is voorzien van de meest recente firmware.

Hoe zie je of het is verholpen?

De update verloopt via Google Play. De Consumentenbond doet navraag bij Google hoe je kunt controleren of de update is toegepast en of het nodig is om zelf iets te downloaden.

Lees meer: