IFA 2015: Samsung lanceert productreeks voor huisautomatisering

Nieuws|Op de elektronicabeurs IFA in Berlijn maakt Samsung duidelijk dat het groot wil worden in de markt van Internet of Things en huisautomatisering. De eerste producten heeft Samsung al op de markt gebracht onder de noemer SmartThings.

Onder de noemer SmartThings lanceert Samsung een reeks internetgekoppelde apparaatjes die woningen van consumenten 'programmeerbaar' moeten maken. Deze SmartThings bestaan uit sensoren, stroomschakelaars en één centrale hub (schakelkast) die alles aanstuurt en aan internet is verbonden. Via de hub zijn alle SmartThings-apparaatjes online en met de SmartThings-app te bedienen (beschikbaar voor Android, iPhone en Windows Phone).

De Consumentenbond bekeek de mogelijkheden op de stand van Samsung IFA, waar de SmartThings aan de pers werden getoond.

Comfortabel wonen

Wat kun je er nu eigenlijk mee? Met een SmartThings systeem kunnen consumenten hun woning intelligent maken en daarmee comfortabeler, veiliger en mogelijk energie-efficiënter.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vaste schema's instellen waarop lampen en apparaten in huis aan en uit gaan. Maar de apparaten kunnen ook op elkaar reageren en op de sensoren die je her en der in huis monteert, met als gevolg dat als je een kamer betreedt automatisch de lampen aangaan en de verwarming wordt ingeschakeld. De koffiemachine wordt 's morgens aangezet zodra je de keuken betreedt. Als de bewoners van huis zijn, leidt elke beweging in huis tot een alarmmelding op de telefoon. Een videocamera in huis start dan automatisch met filmen en slaat zijn beelden op in de 'cloud'.

Geen toekomstmuziek

Het programmeerbare huis van Samsung is geen toekomstmuziek: de Samsung SmartThings producten zijn al te koop in de Verenigde Staten. De SmartThings-hub kost $200 (zo'n €180). De prijzen van de SmartThings sensoren variëren van $30 tot $50 (€27 en €45) en de sensoren en schakelaars komen ook in combinatieverpakkingen op de markt. Vanaf 9 september start de verkoop in het Verenigd Koninkrijk.

Samsung liet op zijn stand weten dat zijn SmartThings producten mogelijk vanaf het tweede kwartaal van 2016 ook in Nederland en Duitsland beschikbaar komen.

Open standaarden

Samsung kocht in juli 2014 het bedrijf SmartThings en ontwikkelt het nu verder onder eigen vlag. Het systeem is 'open' en dat betekent dat ook apparaten van andere merken kunnen worden aangesloten. De SmartThings-hub kan communiceren met alle apparaten die werken met de Zigbee- en Zwave-standaarden voor huisautomatisering. Zo kan het systeem Philips Hue lampen bedienen, een Honeywell thermostaat bedienen of samenwerken met een D-link camera.

Medewerkers van de Consumentenbond zijn aanwezig op de IFA 2015 om nieuwe producten te bekijken en proberen. Hun videoverslagen staan bijeen in het IFA 2015 videokanaal op Youtube. Neem er eens een kijkje!