IP-camera in lampfitting

Het mooie aan een IP-bewakingscamera is dat je het beeld via internet kunt bekijken. Zo houd je op afstand een oogje in het zeil.

De SEC-CAMIP40 van König Electronic (€140) doet dat heel handig: hij kan over het stroomnet in huis een netwerkverbinding leggen naar de router. Zo hoef je geen netwerkkabel te trekken naar de camera.

Draai hem in een lampfitting, installeer de meegeleverde ontvanger bij je router en de camera begint met uitzenden. Het spionnetje kan in het donker zien via infrarood licht, het is dus geen probleem dat de lamp het veld moet ruimen. De camera e-mailt de gebruiker als zij beweging waarneemt en het live beeld kan op een smartphone worden bekeken.

Bron: Konig