Eerste indruk|Heb je slecht bereik met je KPN Experia Box v8, v9 of v10(A)? Kijk dan of je in aanmerking komt voor KPN's gratis wifiversterkers. Wij probeerden 2 apparaten.

Conclusie: supersnel, beperkt bereik

KPN's nieuwe access points bieden supersnel internet. Maar in onze praktijktest werd die hoge snelheid al op enkele meters afstand veel lager. In een huis met meerdere woonlagen heb je daarom zeker 2 of meer access points nodig voor een goede dekking.

KPN geeft dit zelf ook aan. Heb je thuis slechte wifiverbinding en ben je KPN-klant? Misschien kom je dan in aanmerking om de acces points gratis, in bruikleen, te proberen. Dat aanbod zouden we zeker niet afslaan.

Experia Wifi

KPN introduceert een nieuw product voor klanten die thuis problemen met wifi hebben: een access point dat KPN 'Experia Wifi' noemt. Klanten die de Wifi Tuner hebben doorlopen en minder dan 20 Mbit/s halen, komen in aanmerking voor maximaal 2 gratis KPN Experia Wifi's.

Je krijgt de apparaten in bruikleen totdat het KPN-abonnement afloopt. Daarna moet je ze terugsturen. Klanten die niet in aanmerking komen voor de gratis versies kunnen ze kopen voor €50 per stuk. Wij hebben 2 stuks van KPN geleend om ervaring op te kunnen doen met Experia Wifi.

De Experia Wifi ziet eruit als een standaard access point, maar dan een stuk kleiner. Het ding is ongeveer even groot als een rookmelder. Echt mooi vinden wij hem niet, maar door zijn formaat en zwarte kleur valt hij niet zo erg op. Ook kun je hem makkelijk ergens achter verstoppen.

Aan de achterkant van de Experia Wifi bevinden zich 2 gele netwerkaansluitingen, een zwarte resetknop, een witte aan/uit-knop en de aansluiting voor de stroomadapter. Aan de voorkant zie je 4 ledjes: een stroomledje, een wifiledje, een wps-ledje en een ledje dat toont of er een apparaat is aangesloten. Onder het voetje vind je een sticker met daarop het standaard SSID, het wifiwachtwoord en het webinterface-wachtwoord.

Installatie

Heb je thuis een KPN Experia Box v8, v9 of v10(A) staan? Dan is installeren niet zo moeilijk, want de Experia Wifi neemt de instellingen simpelweg over. Gebruik je een eigen router of heb je geen Experia Box, zoals wij, dan moet je de Experia Wifi handmatig installeren. Wij ondervonden geen problemen, maar misschien heb je de hulp van KPN nodig.

De Experia Wifi verbind je met een netwerkkabel aan je router of wifimodem. Waarschijnlijk loopt er nog geen netwerkkabel naar de locatie waar je hem wilt plaatsen en moet je deze kabel nog (laten) leggen en wegwerken. Dat is wel de moeite waard, want een fysieke verbinding tussen je Experia Wifi en je router of wifimodem is veel beter dan een draadloze.

De praktijk

We zijn aangenaam verrast over de hoge snelheid die we halen wanneer we met de Experia Wifi verbinden. Jammer genoeg daalt de snelheid hard zodra je maar enkele meters afstand neemt van het access point. We hebben de Experia Wifi op kantoor geïnstalleerd, waardoor hij waarschijnlijk meer last heeft van andere wifizenders dan in een gemiddeld huis.

Aan de andere kant hebben we op kantoor erg dunne wanden vergeleken met de betonnen muren thuis. Op basis daarvan denken we dat de meeste mensen minimaal 2 apparaten nodig hebben voor een rijtjeshuis.

Verder blijft alleen het wifisignaal van de Experia Box v10A werken na de installatie. Bij de andere Experia Boxen wordt wifi volledig overgenomen door de Experia Wifi, dus heb je meer access points nodig voor een volledige dekking.

Automatische updates

Ook positief zijn de automatische updates van de firmware. De updates lossen veiligheidsproblemen op en brengen nieuwe of verbeterde functies met zich mee. De Experia Wifi zorgt zelf dat de laatste updates worden geïnstalleerd, net zoals de Experia Box wifimodem dat doet. KPN meldt op haar site dat ze over enkele maanden roaming toevoegen via een firmwareupdate. De datum daarvoor is nog niet bekend.

Roaming zorgt ervoor dat je apparaat, zoals je smartphone, automatisch verbinding maakt met de Experia Wifi met de beste verbinding. Erg handig als je er 2 of meer in huis hebt staan. De Experia Box 10A krijgt ook roaming. Oudere Experia Boxen ondersteunen roaming helaas niet.

Al met al is de Experia Wifi een mooie aanvulling op jouw wifi. Zeker als je in aanmerking komt voor de gratis versie(s). Zo niet, dan kosten ze €50 per stuk. Voor die prijs zijn er ook goede alternatieven te vinden, maar die missen de (helpdesk)ondersteuning van KPN.

