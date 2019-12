Lek in Netgear-routers legt wachtwoord bloot

Nieuws|Een groot aantal bekende Netgear-routers is lek waardoor een kwaadwillende het beheerwachtwoord kan inzien. Met dat wachtwoord heeft hij de volledige controle over de router.

Netgear meldt op de eigen site dat een groot aantal bekende Netgear-routers een lek heeft. Hierdoor kan een kwaadwillende het beheerwachtwoord achterhalen. Met dit wachtwoord heeft hij toegang tot de instellingen van de router.

Volledige toegang

Een crimineel met enige technische kennis kan volledige toegang tot de router krijgen, met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan het verspreiden van je foto's of het downloaden van films uit een illegale bron via jouw verbinding. Het lek kan overal online misbruikt worden zodra 'remote access' aan staat. Via 'remote access' kun je vanaf elke computer, smartphone of tablet via internet de beheerpagina van je router bezoeken. Dat kan handig zijn, maar gelukkig staat 'remote access' standaard uit en dan is misbruik alleen nog mogelijk als de crimineel verbinding kan maken met je netwerk, bijvoorbeeld via wifi.

Oplossing

Netgear heeft nog geen definitieve oplossing voor het probleem, maar zegt er wel aan te werken. Zodra er nieuwe software voor deze routers is (zogenaamde firmware) kun je deze installeren via de beheerpagina van de router. Tot die tijd kun je zelf deze instellingen wijzigen zodat er geen misbruik kan worden gemaakt van het lek.

Schakel de functie 'wachtwoord vergeten' in. Hier staat uitleg van Netgear. Schakel remote access uit, mocht je dit ooit hebben aangezet.

Getroffen routers

Kijk in onderstaande lijst of jouw router lek is. De meeste routers zijn klikbaar voor foto's zodat je jouw router makkelijker kunt herkennen.

Bron: Netgear

