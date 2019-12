Update december 2017

Onze eerste bevindingen lees je hieronder. Daarnaast hebben we de Linksys Velop laten testen door ons lab. De resultaten zijn bekend en daarom hebben we in december 2017 de testresultaten van de Linksys Velop Single Pack gepubliceerd in onze vergelijker routers.

Conclusie

De installatie van Linksys Velop is verrassend makkelijk en zouden we graag terugzien in andere producten. De prestaties via wifi zijn goed, met de aantekening dat we de 3 apparaten dichter bij elkaar moesten zetten dan gewenst. Het gevolg daarvan is een kleinere wifidekking.

Het design is prachtig, zeker voor een router. Het blijft natuurlijk persoonlijk, maar wij zouden het geen probleem vinden om een Velops in het zicht te zetten.

Linksys Velop is nog erg duur. Voor een set van 3 stuks betaal je momenteel €600. 2 stuks kosten €430 en een losse kost €250. Om van mesh (multiroom-wifi) te profiteren betaal je dus minimaal €430. We denken dat deze wifi-oplossing voor de meeste mensen te duur is.

Mesh is leuk, maar voor €200 tot €300 heb je een alternatieve concurrerende oplossing. Bijvoorbeeld een router met een extra access point. De installatie van een router met access point is een stuk gebruiksonvriendelijker en je moet een kabel trekken, maar je bespaart er honderden euro's mee ten opzichte van de Linksys Velop.

Mesh / multiroom-wifi

Mesh, ook wel multiroom-wifi genoemd, betekent letterlijk maas of netwerk. Linksys Velop is één van de eerste consumentenproducten met ondersteuning voor meshtechnologie. Mesh heeft de potentie om de prestaties en flexibiliteit van je wifinetwerk enorm te vergroten.

Een meshnetwerk bestaat ideaal gezien uit meerdere wifipunten, want meshtechnologie zorgt ervoor dat de data binnen het netwerk via de meest gunstige route van wifipunt A naar wifipunt B gaat. Dat hoeft niet per definitie rechtstreeks. Verder zorgt de technologie ervoor dat je apparaten verbonden zijn met het meest geschikte wifipunt.

Zo zal je smartphone op de begane grond met een ander wifipunt verbinden dan wanneer deze zich op zolder bevindt. Bij een traditionele router die verbonden is met een access point moet je vaak handmatig verbinden met het beste wifipunt.

Erg prijzig

Mesh is nog niet goedkoop. Linksys vraagt voor 3 stuks €600, voor 2 stuks €430 en voor 1 stuk €250. Die enkele moet je zien als uitbreiding voor een set. Je zou het bij 1 kunnen houden, bijvoorbeeld in een appartement, maar dan kun je net zo goed een goedkopere traditionele router kopen.

Wat krijg je precies voor die prijs? In de doos vindt je naast de Velop(s) de bijbehorende stroomnetadapter(s), netwerkkabel(s) en snelstartgids.

Vormgeving

Wat betreft het uiterlijk is de Velop compact, wit en vormgegeven zoals een moderne losse luidspreker, inclusief grill waardoor het lijkt alsof er geluid uit kan komen. De aansluitingen zitten aan de onderkant en zijn mooi weggewerkt. Wij zijn te spreken over het design. Een Velop kan goed in het zicht staan en dat is bij de meeste routers wel anders, met hun lelijke lampjes en antennes.

Eenvoudige installatie

Niet mesh, maar de eenvoudige installatie is het indrukwekkendste aan de Velop. Installeren gaat via een Nederlandstalige Linksys-app (op je smartphone) die je stap voor stap helpt om je eerste Velop te installeren. Dit werkt het makkelijkste via bluetooth. Als bluetooth uit staat dan geeft de app een seintje. In tegenstelling tot andere routers maak je geen gebruik van je computer en hoef je niet na te denken over IP-adressen.

De eerste keer moet je wel wat meer informatie invoeren, zoals het soort internetverbinding en je gewenste wachtwoord. Maar wanneer je meerdere Velops (nodes) toevoegt is ook dat niet meer nodig. En nog beter: er is geen andere kabel nodig dan een stroomkabel om een extra Velop te installeren. Wat dat betreft is het een kwestie van aansluiten, koppelen via de app, en hij werkt.

Minpunten

Jammer genoeg gaf de app tijdens de eerste plaatsing een waarschuwing om de afstand tussen de nodes te verkleinen. We hebben de waarschuwing gevolgd, maar hierdoor verkleint de wifidekking. Hierdoor twijfelen we of de Velop voor iedere woning een oplossing is. Het is wel goed dat je al tijdens de installatie wordt gewaarschuwd en niet pas wanneer je gebruik maakt van je nieuwe wifiverbinding.

Een ander minpuntje is de verplichte registratie om goed gebruik te kunnen maken van de app. Volgens ons is dit technisch niet nodig. Navraag bij Linksys leert ons dat het registreren nodig is om het netwerk van buitenaf te kunnen beheren. Het is wat ons betreft netter als Linksys in de toekomst een mogelijkheid inbouwt om de app thuis zonder registratie te kunnen gebruiken.

De dagelijkse praktijk

Na de installatie hebben we bijna 3 weken gebruik gemaakt van in totaal 3 Velops, de €600 kostende oplossing.

De app geeft zo nu en dan waarschuwingen op het moment dat 1 van de nodes geen verbinding heeft met internet. Maar wat je dan precies moet doen wordt niet aangegeven. Elke keer bleek het loos alarm, misschien dat de betreffende node zeer kort geen verbinding had?

De app gebruik je ook om instellingen te wijzigen, hoewel er weinig instelmogelijkheden zijn voor de liefhebber. Voor de gemiddelde gebruiker zijn er meer dan genoeg instellingen. Het wijzigen van instellingen gaat net zo makkelijk als tijdens de installatie. Zo kun je onder andere ouderlijk toezicht instellen, apparaten in je netwerk voorrang geven en app meldingen uitzetten.

Er zitten nog wat kleine bugs in de app. Zo zag je in de lijst met verbonden apparaten dat enkele smartphones hiervoor een kabel gebruikten, terwijl ze draadloos verbonden waren. Linksys gaf aan dat deze en andere kleine bugs opgelost zijn met de komst van de nieuwste firmware.

Dagelijks waren er meer dan 10 apparaten verbonden. Met de smartphone was het mogelijk om makkelijk het maximale van ons internetabonnement te halen (200 mbit/s). Dat ging tot ongeveer 5 meter afstand van een node. Zodra de afstand groter werd liep de snelheid snel terug. Maar vergeleken met ons oude wifinetwerk is het een verbetering.

Specificaties

Afmetingen: 7,9x7,9x18,5cm per Velop (node)

Wifi: Mu-mimo 802.11ac

Radio configuratie: Tri-band

Beveiliging: WPA2

Bluetooth : 4.0

: 4.0 Processor: 716 MHz Quad Core

Ethernetpoorten: 2 WAN/LAN per node

EAN 4260184666850, 4260184666812, 4260184666775

SKU WHW0303-EU, WHW0302-EU, WHW0301-EU

Benodigd voor installatie

Internetverbinding

Smartphone/tablet met Android 4.4 of iOS 8 of hoger

Smartphone/tablet met bluetooth gewenst

