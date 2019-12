Media Markt maakt prijsbelofte niet waar

Op 17 en 22 april deed de Consumentenbond een peiling om de Media Markt-belofte te onderzoeken. Wat blijkt? Je weet als klant, zonder zelf te vergelijken, niet zeker of je bij Media Markt het goedkoopst uit bent.

Het is wel indrukwekkend dat Media Markt in 95% van de gevallen (soms samen met een andere winkel) het goedkoopst is. Addertje: Dit geldt alleen als de prijzen vergeleken worden met de 25 concurrenten die door Media Markt zijn geselecteerd. Wanneer de prijzen worden vergeleken met 200 winkels dan is Media Markt nog maar in 30% van de gevallen het goedkoopst.

Dat Media Markt de consument probeert te helpen is goed, maar we adviseren iedereen om zelf te blijven vergelijken. Wie dit niet doet betaalt zelf de rekening.

Lees onze uitgebreide eerste indruk van de Media Markt-belofte.