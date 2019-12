Modemrouters grote Nederlandse providers onveilig

Volgens onderzoekers van de Radboud Universiteit zijn de modemrouters redelijk eenvoudig te kraken, doordat het wifi-wachtwoord betrekkelijk makkelijk is te achterhalen via de standaard netwerknaam (SSID) die draadloos wordt uitgezonden.

Toegang tot thuisnetwerk

Hierdoor is het voor een crimineel met enige technische kennis mogelijk om toegang te krijgen tot je thuisnetwerk met alle gevolgen van dien. Denk dan aan auteursrechtenschending of het ontplooien van illegale activiteiten via jouw verbinding. Het enge daarvan is dat de crimineel niet eens fysiek in jouw huis hoeft te zijn. Hij moet alleen maar binnen het bereik van je wifi-netwerk zijn, bijvoorbeeld op de parkeerplaats voor de deur.

Oplossing

Natuurlijk wil je het deze crimineel zo moeilijk mogelijk maken. Gelukkig kun je dit lek zelf dichten. We raden je aan om minimaal deze 2 onderdelen aan te passen:

Wijzig het standaard wifi-wachtwoord; Verander de standaard netwerknaam (SSID).

De meeste providers hebben op hun website stappenplannen om dit voor elkaar te krijgen. Raadpleeg je provider als je hier hulp bij nodig hebt.

Beveiligingstips

Om je router nog veiliger te maken volg je onze overige beveiligingstips. Ze staan op onze pagina beveilig je wifi.

Bron: Radboud University