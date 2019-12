Netgear-routers kwetsbaar door nieuw lek

Nieuws|Door een nieuw lek in sommige Netgear-routers is het voor een kwaadwillende mogelijk om op afstand code in te voeren, die vervolgens wordt uitgevoerd door de router. Netgear erkent het probleem en heeft een definitieve oplossing. Hierdoor is de tijdelijke oplossing van een slimme blogger niet meer nodig. Gelukkig want het is een ernstig lek.

Populaire routers

Het ernstige lek dat een kwaadwillende volledige toegang geeft is aangetroffen op populaire Netgear routers. We hebben bij Netgear nagevraagd of er ook andere modellen kwetsbaar zijn. Netgear meldde in eerste instantie dat het om 3 modellen ging, maar nu is duidelijk dat het om 11 modellen gaat, zoals nu ook op de website van Netgear staat. De lijst kwetsbare routers - zie hieronder - is hierop aangepast.

Verder geeft Netgear aan dat er met spoed wordt gewerkt aan een nieuwe firmware. Die is inmiddels beschikbaar gesteld voor alle routers.

De 11 modellen van Netgear waarom het gaat zijn:

Officiële oplossing

Er is er een softwareupdate gemaakt die het lek dicht. Het heeft even geduurd, maar voor alle 11 de routers is de 'production firmware' beschikbaar. Dan is de software getest en is veilig om te gebruiken.

Ons advies

Het is sterk aan te raden om gebruik te maken van de 'production firmware' op de site van Netgear. Dit komt omdat het lek volledige toegang kan geven tot je netwerk. Dit geeft kwaadwillende mensen allerlei mogelijkheden tot misbruik. Vaak gaat het dan om het omleiden van (bank)webpagina's, of het meekijken met de gegevens die worden uitgewisseld met alle apparaten waar de router mee communiceert. Het openen van een verkeerde link is voldoende om de volledige toegang te verkrijgen.

Heb je eerder gebruik gemaakt van de onofficiële tijdelijke oplossing? Reset dan je router door de stekker ongeveer 15 seconden uit het stopcontact te halen. Daarna volg je het advies dat op de site van Netgear staat.