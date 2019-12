Wifi in je tuin? Sneller downloaden? Krijg persoonlijk advies!

Nieuws|Heb je een traag computernetwerk - misschien in bepaalde kamers van je huis? Of heb je bijzondere wensen, denk aan wifi-internet in de tuin? Neem dan contact met ons op, voor een persoonlijk netwerkadvies.

Consumentenbond-onderzoekers Peter Kulche en Dennis Pronk werken in augustus aan een praktisch artikel over computernetwerken, voor de Digitaalgids.

Om nog beter advies te geven, willen Peter en Dennis telefonisch met enkele consumenten in contact komen om hun specifieke netwerkproblemen en/of -wensen in kaart te brengen. In dit telefoongesprek krijgt de beller advies voor een passende oplossing. Dit advies kan worden afgedrukt in Digitaalgids.

Update

Inmiddels hebben zich ruim voldoende kandidaten gemeld. Er hoeven zich dan ook geen personen meer te melden naar aanleiding van deze oproep. Dennis en Peter nemen contact op met diegenen die zich al gemeld hebben.