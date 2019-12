Oude router scoort een ruime voldoende

Nieuws|De Consumentenbond heeft 11 vers geteste routers toegevoegd aan haar productvergelijker. Een oude router van TP-LINK scoort verrassend goed in de test. Is het een aanrader?

De Consumentenbond voegt begin november 11 vers geteste routers toe aan de productvergelijker. Bij de 11 modellen zit onder andere onze nieuwe 'Beste uit de test' en 'Beste koop'.

Er zijn ook enkele oude routers getest die nog volop worden aangeboden door winkeliers. Omdat de routers oud zijn was de verwachting dat ze slecht zouden presteren. Een uitzondering op de regel is de TP-LINK TL-WDR3600, hij scoort namelijk een ruime voldoende!

Natuurlijk hebben we contact opgenomen met TP-LINK. De woordvoerder Roel Brandenbarg deelt het volgende met de Consumentenbond: 'De TL-WDR3600 is end-of-life en zal op korte termijn niet meer leverbaar zijn bij verkooppunten. Dit betekent dat doorontwikkeling en firmware updates tot een minimum worden beperkt. We blijven support geven aan end-of-life-modellen. Klanten kunnen met vragen of opmerkingen mailen naar onze supportdesk: support.nl@tp-link.com.'

Conclusie:

De router scoort goed en is geen afrader, maar omdat doorontwikkeling en firmware updates tot een minimum worden beperkt, raden we de TL-WDR3600 niet aan. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven die tussen de €45 en €75 kosten. Meer informatie vind je in ons dossier routers.