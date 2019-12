Apple AirPort Express Base Station (MC414Z/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AirPort Express Base Station (MC414Z/A) is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze AirPort Express is te gebruiken als router, maar wellicht geschikter als access-point (extra wifi-punt) voor de Airport Extreme (zijn grote broer). De Airport Express beschikt namelijk maar over een enkele lan-poort. Dit is een 100Mbit-exemplaar, geen gigabit, wat hem niet echt geschikt maakt voor het overzetten van grote hoeveelheden data. Wat hem uniek maakt is de ingebouwde geluidskaart, waarop speakers zowel digitaal als analoog aangesloten kunnen worden. Over uiterlijk valt niet te twisten, maar wij vinden het een mooi apparaat dat bovendien een klein formaat heeft.