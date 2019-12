Apple AirPort Extreme Base Station (ME918Z/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AirPort Extreme Base Station (ME918Z/A) is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Airport Extreme is een witte 802.11ac-router van de AC1750-klasse, waarmee een behoorlijke snelheid mogelijk is. Hij is vormgegeven als een zuil en wij vinden hem er mooi uit zien. Kenmerkend is de aanwezigheid van 3 lan-poorten, wat 4 lan-poorten is gebruikelijk.