Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Apple AirPort Time Capsule (ME177Z/A) is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Time Capsule is een van de weinige routers op de markt met een ingebouwde harde schijf. Is al bijna vier jaar op de markt en maakt dus geen gebruik van de nieuwste technologieën. Presteert nog altijd prima, maar blinkt niet uit in instellingsmogelijkheden. We kochten deze Apple op 14 januari 2016 voor 285 euro bij MediaMarkt.