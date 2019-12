Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Apple AirPort Time Capsule (ME182Z/A) is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Time Capsule met 3 GB opslag hebben we op 26 april aangeschaft bij bol.com voor 364,95 euro. De router is wat ons betreft mooi vormgegeven. Aan de achterzijde treffen drie lan-poorten en een wan-poort aan met daartussen een usb-poort waarvan niet duidelijk is of het een 2.0 of 3.0 poort is (het is usb 2.0). Tenslotte is de interne harddisk met een capaciteit van 3 TB handig voor backups.