Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Arcadyan Experia Box v10A is wifi-modem die we hebben geleend van provider KPN. Instellingen en beheer gaan geheel via de simpel vormgegeven webinterface, een app is niet beschikbaar. Wel biedt ook dit providerapparaat behoorlijk wat mogelijkheden om je netwerk naar eigen smaak in te stellen. Naast het geïntegreerde dsl-modem en de 4 snelle 1000 Mbit/s netwerkpoorten zien we verder geen bijzonderheden. De prestaties zijn over de gehele linie goed te noemen, zeker voor een apparaat dat door de provider wordt geleverd. Ben jij abonnee bij KPN en heb je een Experia Box v10A in huis staan? Ben je er blij met de prestaties? Of juist niet? Help medegebruikers en deel jouw ervaringen via een review.