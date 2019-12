Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Blue Cave heeft een opvallend uiterlijk. De router zou niet misstaan in een moderne huiskamer. Ook onder de motorkap is de Blue Cave bijzonder, het hart is een chip van Intel en dat zien we eigenlijk nooit. Daarbij is er ondersteuning voor mesh, een relatief nieuwe techniek die het mogelijk maakt om eenvoudig andere Asus routers toe te voegen voor extra dekking van je wifi-netwerk. Ook biedt de router bovendien de geïntegreerde AiProtection beveiligingsfunctie van Trend Micro, handige bescherming voor je slimme apparaten zoals een slimme speaker of televisie. De prestaties zijn best goed, daarvoor betaal je jaarlijks rond de €26 aan energiekosten. Zes euro meer dan de Asus Rapture gamingrouter die nog betere prestaties biedt. Deze Asus hebben we eind april 2018 voor 219 euro gekocht bij bol.com.