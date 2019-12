Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus BRT-AC828 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Asus hebben we begin februari 2018 gekocht voor 388 euro bij MaxICT. Asus promoot hem als zakelijke router. De router heeft maar liefst twee wan-poorten, waardoor je hem kunt koppelen aan 2 providers. Ook handig is dat hij 8 lan-poorten heeft, waar 4 de norm is, hierdoor kun je 8 apparaten bekabeld aansluiten. Ondanks alle mogelijkheden is het energiegebruik lager dan verwacht. Het apparaat is snel, maar het opslaan van een nieuw wachtwoord duurt bijna 1 minuut, waar het opslaan bij andere routers max 5 seconden duurt. Gelukkig is het niet iets dat dagelijks nodig is. De kwetsbaarheid voor Krack gerelateerde lekken is verholpen in firmwareversie 3.0.0.3.380.7357 die is verschenen op 30 oktober 2017.