Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus Lyra Single Pack is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Begin november 2017 kochten we de Asus Lyra Single Pack voor €201,40 bij Max ICT. We zagen de Lyra ook liggen bij o.a. Informatique, Mycom en Conrad. Asus Lyra is een mesh-systeem waarbij je meerdere nodes aan elkaar kunt koppelen om het bereik van je wifi-netwerk te vergroten. Asus heeft gekozen voor een wit, rond en plat design waardoor Lyra wel iets weg heeft van een mooie rookmelder of kleine ufo. De bovenzijde van het apparaat wordt van onderen verlicht en schijnt door de behuizing heen. Asus claimt op de verpakking 'Wi-Fi has never been this good!' en qua snelheid en bereik stelt Lyra niet teleur, maar het is niet uitzonderlijk goed zoals de claim doet vermoeden. De Lyra heeft ondersteuning voor een webinterface, waardoor je niet afhankelijk bent van een app.