De Asus RoG Rapture GT-AC2900 is een gamingrouter met een stevige prijs. Voor de gamers biedt deze router o.a. een Game Accelerator aan die gamingpakketjes prioriteert. Ook biedt de router ondersteuning voor mesh en gratis internetsecurity met een licentie die niet verloopt (mogelijk wel als Asus bepaalt dat het product end of life is). Wij hebben de Rapture op 25 september 2019 gekocht bij Alternate voor 299 euro. Ben je benieuwd naar de door ons gemeten snelheid? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.