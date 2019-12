Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus RoG Rapture GT-AC5300 is een beest van een router, zowel qua prestaties als design. Voor de goede prestaties ben je jaarlijks rond de 20 euro aan energiekosten kwijt. Dat is niet niets, maar we hebben al soortgelijke routers getest die jaarlijks tussen de 30 en 40 euro aan energiekosten verbruiken. Het uiterlijk moet je liggen, maar bij de meeste mensen zal het apparaat toch niet in het zicht staan. De forse prijs wordt onder andere weerspiegelt in de aansluitmogelijkheden. We treffen maar liefst acht snelle netwerkpoorten aan. Daarbij zijn er ook twee usb 3-poorten aanwezig. De webinterface (instellingenmenu bereikbaar via de browser) is dezelfde die we kennen van Asus maar dan in een gaming-jasje gegoten. Wel nieuw voor de webinterface is het Gaming Dashboard met allerlei instelmogelijkheden voor de gamer. Deze Asus hebben we 26 april 2018 voor 399 euro gekocht bij Coolblue.